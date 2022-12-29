Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Адана Демирспор
Бешикташ - Адана Демирспор: обзор матча 29 декабря 2022
Бешикташ
29.12.2022, четверг, 20:00
Турция. Суперлига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Адана Демирспор
14'
А. Масуаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Адана Демирспор
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Ж. Фернандеш
90'
+6
Желтая карточка
Д. Мюлека
90'
+3
Замена
Д. Мюлека
️️️️
В. Вегхорст
90'
Замена
А. Хатчинсон
️️️️
Д. Н'Куду
89'
86'
Замена
Д. Акинтола
️️️️
А. Оникуру
86'
Замена
Э. Эзтюмер
️️️️
Б. Стамбули
Желтая карточка
В. Розье
81'
76'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Ф. Гульбрандсен
76'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Б. Ндиайе
68'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Э. Акбаба
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Д. Тосун
66'
Желтая карточка
Д. Тосун
65'
Замена
Т. Бингель
️️️️
С. Учан
65'
61'
Желтая карточка
С. Акайдын
Желтая карточка
В. Вегхорст
45'
+6
Желтая карточка
Соуза
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Масуаку
14'
13'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Соуза
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
8
Деле Алли
АП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
7
Юсуф Сари
ПП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
4-4-2
34
Гюнок
26
Масуаку
5
Санук
23
Велинтон
19
Розье
14
Н'Куду
83
Фернандеш
5
Соуза
48
Учан
9
Вегхорст
23
Тосун
3-1-3-2-1
25
Эзбир
4
Акайдын
6
Гюлер
13
Родригес
21
Стамбули
22
Свенссон
20
Бельханда
5
Ндиайе
8
Акбаба
7
Оникуру
8
Гульбрандсен
48
Учан
75
Бингель
75
Бингель
48
Учан
83
Фернандеш
20
Уйсал
20
Уйсал
83
Фернандеш
14
Н'Куду
13
Хатчинсон
13
Хатчинсон
14
Н'Куду
23
Тосун
27
Редмонд
27
Редмонд
23
Тосун
9
Вегхорст
11
Мюлека
11
Мюлека
9
Вегхорст
7
Оникуру
8
Акинтола
8
Акинтола
7
Оникуру
5
Ндиайе
88
Инлер
88
Инлер
5
Ндиайе
21
Стамбули
50
Эзтюмер
50
Эзтюмер
21
Стамбули
8
Акбаба
7
Сари
7
Сари
8
Акбаба
8
Гульбрандсен
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
8
Гульбрандсен
Остались в запасе
Бешикташ
Адана Демирспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Деле Алли
АП
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Бешикташ - Адана Демирспор
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
Адана Демирспор
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 17:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+