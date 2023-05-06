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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Аланьяспор
Адана Демирспор - Аланьяспор: обзор матча 06 мая 2023
Адана Демирспор
06.05.2023, суббота, 21:00
Турция. Суперлига, 33 тур
4 : 2
Завершен
Аланьяспор
18'
Ш. Ндиайе
45+5'
Ю. Бельханда
57'
Ю. Сари
66'
Ю. Бельханда
11'
Э. Кулурис
45+11'
Э. Караджа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Аланьяспор
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Ю. Сари
90'
+2
Замена
А. Дурсун
️️️️
К. Родригес
86'
85'
Замена
О. Айдын
️️️️
И. Кавалейру
Замена
Ф. Соялп
️️️️
А. Оникуру
85'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Ю. Бельханда
84'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Б. Стамбули
76'
70'
Замена
А. Лусамба
️️️️
И. Думбия
70'
Замена
Э. Ярдимчи
️️️️
Э. Кулурис
ГОЛ! 4:2!
Ю. Бельханда
Пас отдал
К. Родригес
66'
Желтая карточка
Й. Свенссон
63'
ГОЛ! 3:2!
Ю. Сари
Пас отдал
Ю. Бельханда
57'
46'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
Л. Фер
45'
+16
Желтая карточка
Э. Кулурис
45'
+11
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Э. Караджа
ГОЛ! 2:1!
Ю. Бельханда
Пас отдал
А. Оникуру
45'
+5
44'
Желтая карточка
Ф. Байир
35'
Замена
Ю. Карагез
️️️️
Р. Рунарссон
ГОЛ! 1:1!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
К. Родригес
18'
11'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кулурис
Пас отдал
Э. Караджа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
5
Хорхе Морель
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
8
Лерой Фер
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
11
Арно Лусамба
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
2-1-5-1-1
25
Эзбир
13
Родригес
6
Гюлер
21
Стамбули
20
Бельханда
22
Свенссон
5
Морель
5
Ндиайе
7
Сари
7
Оникуру
27
Ндиайе
3-2-1-2-2
31
Рунарссон
23
Байир
5
Рассул
29
Балковец
8
Думбия
8
Фер
20
Гюнеш
13
Перейра
8
Иван Кавалейру
7
Караджа
9
Кулурис
7
Сари
10
Эрдоган
10
Эрдоган
7
Сари
13
Родригес
77
Дурсун
77
Дурсун
13
Родригес
21
Стамбули
88
Инлер
88
Инлер
21
Стамбули
7
Оникуру
8
Соялп
8
Соялп
7
Оникуру
20
Бельханда
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
20
Бельханда
31
Рунарссон
99
Карагез
99
Карагез
31
Рунарссон
8
Думбия
11
Лусамба
11
Лусамба
8
Думбия
8
Иван Кавалейру
70
Айдын
70
Айдын
8
Иван Кавалейру
8
Фер
9
Эдуарду
9
Эдуарду
8
Фер
9
Кулурис
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
9
Кулурис
Остались в запасе
Адана Демирспор
Аланьяспор
39
Ведат Каракуш
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Эмре Акбаба
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Эмре Акбаба
ПВ
Остались в запасе
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Адана Демирспор - Аланьяспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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