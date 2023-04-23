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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Кайсериспор
Адана Демирспор - Кайсериспор: обзор матча 23 апреля 2023
Адана Демирспор
23.04.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 31 тур
5 : 3
Завершен
Кайсериспор
7'
Ш. Ндиайе
27'
Ш. Ндиайе
32'
Ю. Бельханда
45+6'
Ю. Сари
52'
А. Оникуру (П)
24'
М. Тиам
30'
М. Тиам
45+4'
М. Тиам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Кайсериспор
Замена
А. Дурсун
️️️️
И. Кокчалыш
90'
+2
Желтая карточка
Э. Акбаба
87'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Ю. Сари
86'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
Г. Инлер
86'
85'
Замена
Э. Бассан
️️️️
М. Тиам
85'
Замена
Д. Генен
️️️️
М. Кардозу
82'
Красная карточка
Б. Баязит
77'
Замена
М. Гавранович
️️️️
Я. Ака
76'
Желтая карточка
Б. Менса
Замена
Э. Акбаба
️️️️
Ю. Бельханда
73'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
А. Оникуру
73'
60'
Желтая карточка
М. Кардозу
57'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
А. Кочаман
ГОЛ с пенальти! 5:3!
А. Оникуру
52'
51'
Желтая карточка
А. Кочаман
Желтая карточка
И. Кокчалыш
46'
ГОЛ! 4:3!
Ю. Сари
45'
+6
45'
+4
ГОЛ! 3:3!
М. Тиам
Пас отдал
К. Манэ
ГОЛ! 3:2!
Ю. Бельханда
Пас отдал
И. Кокчалыш
32'
30'
ГОЛ! 2:2!
М. Тиам
Пас отдал
К. Манэ
ГОЛ! 2:1!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
Б. Стамбули
27'
24'
ГОЛ! 1:1!
М. Тиам
Пас отдал
М. Кардозу
ГОЛ! 1:0!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
К. Родригес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Хорхе Морель
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
19
Антони Узодимма
ОП
9
Маме Тиам
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
20
Карлос Манэ
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Адана Демирспор
18
Goran Karačić
ВР
39
Ведат Каракуш
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Кайсериспор
1
Дженк Генен
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
35
Mert Dinc
ЦЗ
24
Берат Эскин
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
3-1-4-1-1
25
Эзбир
13
Родригес
6
Гюлер
2
Кокчалыш
21
Стамбули
20
Бельханда
5
Морель
88
Инлер
7
Сари
7
Оникуру
27
Ндиайе
1-2-4-3
25
Баязит
54
Кочаман
3
Аттама
19
Узодимма
79
Ака
8
Кеман
43
Менса
9
Тиам
20
Карлос Манэ
20
Кардозу
25
Саздаги
7
Сари
10
Эрдоган
10
Эрдоган
7
Сари
2
Кокчалыш
77
Дурсун
77
Дурсун
2
Кокчалыш
88
Инлер
8
Соялп
8
Соялп
88
Инлер
20
Бельханда
8
Акбаба
8
Акбаба
20
Бельханда
7
Оникуру
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
7
Оникуру
20
Кардозу
1
Генен
1
Генен
20
Кардозу
9
Тиам
17
Бассан
17
Бассан
9
Тиам
54
Кочаман
28
Дживелек
28
Дживелек
54
Кочаман
79
Ака
19
Гавранович
19
Гавранович
79
Ака
Остались в запасе
Адана Демирспор
Кайсериспор
18
Goran Karačić
ВР
39
Ведат Каракуш
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
35
Mert Dinc
ЦЗ
24
Берат Эскин
ОП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
18
Goran Karačić
ВР
39
Ведат Каракуш
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Остались в запасе
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
35
Mert Dinc
ЦЗ
24
Берат Эскин
ОП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Адана Демирспор - Кайсериспор
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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