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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Адана Демирспор
Истанбулспор - Адана Демирспор: обзор матча 30 мая 2023
Истанбулспор
30.05.2023, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 36 тур
0 : 2
Завершен
Адана Демирспор
35'
Э. Акбаба
90'
Ф. Гульбрандсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Адана Демирспор
90'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
Ю. Сари
79'
Замена
S. Nongoh
️️️️
Д. Акинтола
Желтая карточка
М. Сарикайя
76'
Замена
Ф. Лосаж
️️️️
С. Гури
70'
68'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Ф. Соялп
Замена
Э. Каан Гюлтекин
️️️️
Ж. Топалли
62'
Замена
М. Сарикайя
️️️️
М. Ба
62'
62'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Ю. Эрдоган
46'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Б. Ндиайе
46'
Замена
А. Дурсун
️️️️
К. Родригес
43'
Желтая карточка
Э. Акбаба
35'
ГОЛ! 0:1!
Э. Акбаба
Пас отдал
Ф. Гульбрандсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
4
Онур Эргюн
ОП
12
Махамаду Ба
ОП
23
Эдуарт Рроца
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
Адана Демирспор
18
Goran Karačić
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
5
Хорхе Морель
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
50
Майкл Олого
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
16
Керем Шен
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
4-2-2-2
1
Йенсен
66
Ясар
21
Есиль
15
Дели
21
Духани
4
Эргюн
12
Ба
23
Рроца
98
Эйнга-Локило
11
Гури
11
Топалли
4-4-1-1
18
2
Кокчалыш
13
Родригес
6
Гюлер
10
Эрдоган
8
Акинтола
5
Ндиайе
8
Соялп
5
Морель
8
Акбаба
8
Гульбрандсен
12
Ба
24
Сарикайя
24
Сарикайя
12
Ба
11
Гури
34
Лосаж
34
Лосаж
11
Гури
11
Топалли
19
Гюлтекин
19
Гюлтекин
11
Топалли
13
Родригес
77
Дурсун
77
Дурсун
13
Родригес
5
Ндиайе
21
Стамбули
21
Стамбули
5
Ндиайе
8
Соялп
20
Бельханда
20
Бельханда
8
Соялп
10
Эрдоган
7
Сари
7
Сари
10
Эрдоган
8
Акинтола
90
90
8
Акинтола
Остались в запасе
Истанбулспор
Адана Демирспор
59
Альп Арда
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
50
Майкл Олого
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
16
Керем Шен
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
39
Ведат Каракуш
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
50
Майкл Олого
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
16
Керем Шен
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Истанбулспор - Адана Демирспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Нечми Кадиоглу
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