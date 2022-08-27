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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Умраниеспор
Адана Демирспор - Умраниеспор: обзор матча 27 августа 2022
Адана Демирспор
27.08.2022, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Умраниеспор
6'
К. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Умраниеспор
84'
Замена
Й. Дель Валье
️️️️
С. Гексу
Желтая карточка
К. Родригес
82'
Замена
С. Гюлер
️️️️
А. Оникуру
81'
72'
Замена
В. Джордже
️️️️
Э. Леньяни
Замена
Ю. Сари
️️️️
Д. Акинтола
71'
63'
Замена
О. Айик
️️️️
М. Мимароглу
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Б. Бьярнасон
60'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Б. Стамбули
60'
49'
Желтая карточка
Т. Глумач
Замена
М. Балотелли
️️️️
А. Дзюба
46'
46'
Замена
К. Йилмаз
️️️️
А. Мрсич
46'
Замена
У. Найир
️️️️
А. Беттаиб
Желтая карточка
А. Дзюба
44'
16'
Желтая карточка
А. Мрсич
ГОЛ! 1:0!
К. Родригес
Пас отдал
Б. Ндиайе
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Умраниеспор
1
Серкан Киринтили
ВР
3
Аллисон
ЦЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
39
Антонио Мрсич
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
21
Адель Беттаиб
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
70
Берк Йылдыз
ЛВ
20
Юнес Бельханда
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
11
Валентин Джордже
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
11
Онур Айик
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
3-1-4-1-1
25
Эзбир
13
Родригес
5
Санук
4
Акайдын
21
Стамбули
22
Свенссон
8
Бьярнасон
5
Ндиайе
8
Акинтола
7
Оникуру
22
Дзюба
3-5-1-1
1
Киринтили
3
Аллисон
44
Глумач
33
Леньяни
39
Мрсич
20
Гюрбулак
8
Гексу
5
Сакей
29
Авуну
77
Мимароглу
21
Беттаиб
7
Оникуру
6
Гюлер
6
Гюлер
7
Оникуру
8
Бьярнасон
20
Бельханда
20
Бельханда
8
Бьярнасон
21
Стамбули
88
Инлер
88
Инлер
21
Стамбули
8
Акинтола
7
Сари
7
Сари
8
Акинтола
22
Дзюба
45
Балотелли
45
Балотелли
22
Дзюба
33
Леньяни
11
Джордже
11
Джордже
33
Леньяни
39
Мрсич
8
Йилмаз
8
Йилмаз
39
Мрсич
8
Гексу
28
Дель Валье
28
Дель Валье
8
Гексу
77
Мимароглу
11
Айик
11
Айик
77
Мимароглу
21
Беттаиб
14
Найир
14
Найир
21
Беттаиб
Остались в запасе
Адана Демирспор
Умраниеспор
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
70
Берк Йылдыз
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
13
Оркун Эздемир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
6
Юнус Мертоглу
АП
29
Жералду
ЦФ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
70
Берк Йылдыз
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Остались в запасе
13
Оркун Эздемир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
6
Юнус Мертоглу
АП
29
Жералду
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Адана Демирспор - Умраниеспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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