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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 03 июня 2023
Адана Демирспор
03.06.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 37 тур
2 : 3
Завершен
Истанбул Башакшехир
8'
Б. Стамбули
48'
Х. Морель
10'
Ф. Кени
26'
Ж. Фигейредо
86'
Ф. Кени
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир
90'
+3
Замена
Б. Челик
️️️️
С. Гюрлер
Замена
Г. Инлер
️️️️
Б. Ндиайе
87'
Замена
М. Четин
️️️️
Х. Морель
87'
86'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Кени
Пас отдал
Д. Эркин
Замена
Й. Манев
️️️️
И. Кокчалыш
78'
Замена
Э. Акбаба
️️️️
Д. Акинтола
78'
74'
Желтая карточка
А. Янузай
67'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Ш. Ву
Замена
Ш. Ндиайе
️️️️
Ф. Гульбрандсен
62'
Пенальти не реализован!
Ю. Бельханда
61'
57'
Замена
Л. Лима
️️️️
Ш. Озбайраклы
57'
Замена
А. Янузай
️️️️
Ж. Фигейредо
ГОЛ! 2:2!
Х. Морель
Пас отдал
К. Родригес
48'
Желтая карточка
К. Родригес
32'
26'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Фигейредо
10'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кени
Пас отдал
Д. Тюрук
ГОЛ! 1:0!
Б. Стамбули
Пас отдал
Ю. Сари
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
5
Хорхе Морель
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Адана Демирспор
18
Goran Karačić
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
22
Айберк Кайгисиз
ЦЗ
34
Ясин Ягиз Дилек
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
91
Батухан Челик
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
3-1-5-1
25
Эзбир
13
Родригес
6
Гюлер
2
Кокчалыш
21
Стамбули
5
Морель
20
Бельханда
5
Ндиайе
8
Акинтола
7
Сари
8
Гульбрандсен
4-4-2
98
Дилмен
2
Озбайраклы
5
Туба
2
Ву
88
Эркин
80
Айдогмус
19
Озкан
7
Гюрлер
9
Тюрук
19
Кени
25
Фигейредо
5
Морель
45
Четин
45
Четин
5
Морель
2
Кокчалыш
55
Манев
55
Манев
2
Кокчалыш
5
Ндиайе
88
Инлер
88
Инлер
5
Ндиайе
8
Акинтола
8
Акбаба
8
Акбаба
8
Акинтола
8
Гульбрандсен
27
Ндиайе
27
Ндиайе
8
Гульбрандсен
2
Озбайраклы
6
Лима
6
Лима
2
Озбайраклы
2
Ву
3
Дуарте
3
Дуарте
2
Ву
25
Фигейредо
24
Янузай
24
Янузай
25
Фигейредо
7
Гюрлер
91
Челик
91
Челик
7
Гюрлер
Остались в запасе
Адана Демирспор
Истанбул Башакшехир
18
Goran Karačić
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
22
Айберк Кайгисиз
ЦЗ
34
Ясин Ягиз Дилек
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
18
Goran Karačić
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
22
Айберк Кайгисиз
ЦЗ
34
Ясин Ягиз Дилек
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
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