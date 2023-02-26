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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Умраниеспор - Адана Демирспор
Умраниеспор - Адана Демирспор: обзор матча 26 февраля 2023
Умраниеспор
26.02.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Адана Демирспор
89'
О. Кайоде
79'
Б. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Умраниеспор - Адана Демирспор
ГОЛ! 1:1!
О. Кайоде
Пас отдал
А. Мрсич
89'
Замена
А. Мрсич
️️️️
И. Сакей
87'
85'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Э. Акбаба
84'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Ю. Сари
Замена
О. Кайоде
️️️️
Д. Секидика
84'
Замена
Ф. Шанлитюрк
️️️️
О. Гюрбулак
84'
Замена
О. Айик
️️️️
М. Эзер
83'
79'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ндиайе
Замена
А. Беттаиб
️️️️
Жералду
77'
64'
Замена
Д. Акинтола
️️️️
А. Оникуру
64'
Замена
Ш. Ндиайе
️️️️
Б. Стамбули
45'
+1
Замена
Й. Манев
️️️️
М. Четин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
16
Онур Атасаяр
ЛЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
70
Джесс Секидика
ПВ
14
Умут Найир
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Умраниеспор
34
Анил Демир
ВР
1
Берке Эзер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
21
Адель Беттаиб
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Давид Акинтола
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
90
Samuel Nongoh
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
4-3-1-2
13
Эздемир
16
Атасаяр
44
Глумач
24
Епуряну
4
Эзер
5
Сакей
20
Гюрбулак
11
Джордже
70
Секидика
29
Жералду
14
Найир
3-1-4-2
25
Эзбир
45
Четин
6
Гюлер
13
Родригес
21
Стамбули
7
Сари
5
Ндиайе
20
Бельханда
22
Свенссон
8
Акбаба
7
Оникуру
20
Гюрбулак
80
Шанлитюрк
80
Шанлитюрк
20
Гюрбулак
5
Сакей
39
Мрсич
39
Мрсич
5
Сакей
29
Жералду
21
Беттаиб
21
Беттаиб
29
Жералду
4
Эзер
11
Айик
11
Айик
4
Эзер
70
Секидика
80
Кайоде
80
Кайоде
70
Секидика
8
Акбаба
10
Эрдоган
10
Эрдоган
8
Акбаба
45
Четин
55
Манев
55
Манев
45
Четин
7
Оникуру
8
Акинтола
8
Акинтола
7
Оникуру
7
Сари
88
Инлер
88
Инлер
7
Сари
21
Стамбули
27
Ндиайе
27
Ндиайе
21
Стамбули
Остались в запасе
Умраниеспор
Адана Демирспор
34
Анил Демир
ВР
1
Берке Эзер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
6
Юнус Мертоглу
АП
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
34
Анил Демир
ВР
1
Берке Эзер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
6
Юнус Мертоглу
АП
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Умраниеспор - Адана Демирспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Умрание Беледиеси Шехир
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