Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Адана Демирспор
Касымпаша - Адана Демирспор: обзор матча 15 октября 2022
Касымпаша
15.10.2022, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 10 тур
1 : 4
Завершен
Адана Демирспор
57'
С. Баокен
37'
Ю. Бельханда
40'
Д. Акинтола
64'
А. Оникуру
86'
Б. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Адана Демирспор
87'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Д. Акинтола
87'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Ю. Бельханда
86'
ГОЛ! 1:4!
Б. Ндиайе
Пас отдал
Ф. Гульбрандсен
78'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Э. Акбаба
Замена
А. Энгин
️️️️
М. Фалл
73'
67'
Замена
С. Гюлер
️️️️
С. Акайдын
Замена
Ю. Малли
️️️️
А. Кара
67'
67'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
А. Оникуру
Замена
Р. Петретта
️️️️
Б. Целина
67'
64'
ГОЛ! 1:3!
А. Оникуру
Пас отдал
Ю. Бельханда
57'
Желтая карточка
Э. Эзбир
ГОЛ! 1:2!
С. Баокен
57'
45'
+3
Желтая карточка
А. Оникуру
40'
ГОЛ! 0:2!
Д. Акинтола
Пас отдал
Ю. Бельханда
37'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Бельханда
Пас отдал
Б. Стамбули
32'
Желтая карточка
С. Акайдын
Желтая карточка
М. Тирпа
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Касымпаша
18
Рауль Петретта
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
8
Тунай Торун
ЦП
77
Али Демирель
ЦП
10
Юнус Малли
АП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ташкыран
25
Тирпа
25
Брума
5
Чифтпинар
12
Бен Уанес
94
Хадергьонай
10
Хайрадинович
35
Кара
43
Целина
13
Баокен
7
Фалл
3-1-4-2
25
Эзбир
4
Акайдын
44
Ракицкий
13
Родригес
21
Стамбули
8
Акинтола
20
Бельханда
22
Свенссон
5
Ндиайе
8
Акбаба
7
Оникуру
43
Целина
18
Петретта
18
Петретта
43
Целина
35
Кара
10
Малли
10
Малли
35
Кара
7
Фалл
17
Энгин
17
Энгин
7
Фалл
4
Акайдын
6
Гюлер
6
Гюлер
4
Акайдын
20
Бельханда
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
20
Бельханда
8
Акбаба
7
Сари
7
Сари
8
Акбаба
7
Оникуру
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
7
Оникуру
8
Акинтола
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
8
Акинтола
Остались в запасе
Касымпаша
Адана Демирспор
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
8
Тунай Торун
ЦП
77
Али Демирель
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
8
Тунай Торун
ЦП
77
Али Демирель
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Касымпаша - Адана Демирспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Адана Демирспор
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 17:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+