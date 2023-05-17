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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Адана Демирспор
Карагюмрюк - Адана Демирспор: обзор матча 17 мая 2023
Карагюмрюк
17.05.2023, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 34 тур
2 : 3
Завершен
Адана Демирспор
44'
Э. Эзбир (АГ)
80'
М. Дианье
51'
Ш. Ндиайе
76'
А. Оникуру
84'
И. Дрешевич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Адана Демирспор
Желтая карточка
М. Оздоев
90'
+5
90'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Ю. Бельханда
90'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
Ю. Сари
Замена
К. Фрей
️️️️
Ф. Борини
86'
84'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
И. Дрешевич
Замена
А. Льяич
️️️️
С. Фегули
81'
ГОЛ! 2:2!
М. Дианье
Пас отдал
Э. Колли
80'
78'
Замена
И. Кокчалыш
️️️️
Й. Свенссон
76'
ГОЛ! 1:2!
А. Оникуру
Пас отдал
Ю. Бельханда
Замена
А. Лоуренс
️️️️
О. Шукуров
71'
Замена
Э. Колли
️️️️
С. Лобжанидзе
71'
70'
Замена
А. Оникуру
️️️️
Д. Акинтола
70'
Замена
Э. Акбаба
️️️️
Г. Инлер
Желтая карточка
И. Дрешевич
65'
61'
Желтая карточка
Ю. Сари
51'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
Ю. Сари
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Эзбир
44'
Желтая карточка
Р. Банийя
34'
Желтая карточка
О. Шукуров
21'
1'
Желтая карточка
Г. Инлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
29
Отабек Шукуров
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
5
Хорхе Морель
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
22
Адем Льяич
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Адана Демирспор
18
Goran Karačić
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Фуркан Соялп
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
3-1-3-1-2
12
Шен
4
Бираски
22
Банийя
5
Дрешевич
8
Фегули
29
Шукуров
21
Оздоев
12
Лобжанидзе
22
Мерджан
16
Борини
45
Дианье
2-5-2-1
25
Эзбир
6
Гюлер
13
Родригес
7
Сари
8
Акинтола
20
Бельханда
22
Свенссон
5
Ндиайе
5
Морель
88
Инлер
27
Ндиайе
16
Борини
11
Фрей
11
Фрей
16
Борини
29
Шукуров
6
Лоуренс
6
Лоуренс
29
Шукуров
8
Фегули
22
Льяич
22
Льяич
8
Фегули
12
Лобжанидзе
19
Колли
19
Колли
12
Лобжанидзе
22
Свенссон
2
Кокчалыш
2
Кокчалыш
22
Свенссон
7
Сари
8
Соялп
8
Соялп
7
Сари
8
Акинтола
7
Оникуру
7
Оникуру
8
Акинтола
88
Инлер
8
Акбаба
8
Акбаба
88
Инлер
20
Бельханда
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
20
Бельханда
Остались в запасе
Карагюмрюк
Адана Демирспор
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
18
Goran Karačić
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Остались в запасе
18
Goran Karačić
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Карагюмрюк - Адана Демирспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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