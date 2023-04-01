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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Адана Демирспор
Галатасарай - Адана Демирспор: обзор матча 01 апреля 2023
Галатасарай
01.04.2023, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Адана Демирспор
86'
Ф. Мидтсьё
90+8'
Н. Дзаньоло (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Адана Демирспор
Желтая карточка
С. Боэ
90'
+13
90'
+12
Желтая карточка
Ф. Гульбрандсен
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Дзаньоло
90'
+8
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мидтсьё
86'
85'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
А. Оникуру
84'
Замена
М. Четин
️️️️
Э. Акбаба
Замена
К. Караташ
️️️️
С. Адекугбе
84'
Замена
Б. Гомис
️️️️
М. Икарди
84'
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
С. Оливейра
74'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
К. Актюркоглу
74'
65'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Д. Акинтола
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Д. Мертенс
65'
Желтая карточка
С. Адекугбе
59'
Желтая карточка
Д. Мертенс
55'
41'
Желтая карточка
Д. Акинтола
38'
Желтая карточка
Э. Акбаба
35'
Желтая карточка
Й. Свенссон
Желтая карточка
С. Оливейра
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
5
Хорхе Морель
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
11
Юнус Акгюн
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Адана Демирспор
18
Goran Karačić
ВР
39
Ведат Каракуш
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Муслера
42
Бартакжи
3
Адекугбе
25
Нельссон
23
Боэ
34
Торрейра
27
Оливейра
7
Актюркоглу
7
Рашица
9
Икарди
10
Мертенс
2-1-4-2-1
25
Эзбир
6
Гюлер
13
Родригес
21
Стамбули
5
Морель
8
Акинтола
5
Ндиайе
22
Свенссон
8
Акбаба
7
Оникуру
27
Ндиайе
3
Адекугбе
88
Караташ
88
Караташ
3
Адекугбе
7
Актюркоглу
11
Акгюн
11
Акгюн
7
Актюркоглу
27
Оливейра
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
27
Оливейра
10
Мертенс
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
10
Мертенс
9
Икарди
18
Гомис
18
Гомис
9
Икарди
8
Акбаба
45
Четин
45
Четин
8
Акбаба
8
Акинтола
7
Сари
7
Сари
8
Акинтола
7
Оникуру
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
7
Оникуру
Остались в запасе
Галатасарай
Адана Демирспор
1
Окан Кочук
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
18
Goran Karačić
ВР
39
Ведат Каракуш
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
Остались в запасе
18
Goran Karačić
ВР
39
Ведат Каракуш
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Галатасарай - Адана Демирспор
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
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