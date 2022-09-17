Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Адана Демирспор
Антальяспор - Адана Демирспор: обзор матча 17 сентября 2022
Антальяспор
17.09.2022, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Адана Демирспор
1'
Ю. Бельханда
75'
Ф. Гульбрандсен
84'
Б. Ассомбалонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Адана Демирспор
90'
Желтая карточка
Ф. Гульбрандсен
85'
Желтая карточка
Б. Ассомбалонга
84'
ГОЛ! 0:3!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
Э. Эзбир
80'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Ф. Кудряшов
77'
Замена
Х. Езмерт
️️️️
Фреди
77'
75'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
Й. Свенссон
Желтая карточка
Г. Вурал
69'
63'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Ю. Сари
63'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Г. Инлер
Красная карточка
Ш. Накадзима
61'
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
У. Гаша
59'
46'
Замена
Д. Акинтола
️️️️
А. Оникуру
Замена
К. Сертел
️️️️
А. Ндао
46'
43'
Замена
С. Гюлер
️️️️
Э. Акбаба
39'
Красная карточка
Я. Ракицкий
20'
Желтая карточка
К. Родригес
Замена
У. Акыйол
️️️️
Л. Адриано
13'
Красная карточка
С. Айдогду
8'
1'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Бельханда
Пас отдал
Ю. Сари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
16
Фреди
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
27
Уссам Гаша
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
5
Баду Ндиайе
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Антальяспор
1
Альперен Уйсал
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-1-3-2
25
Боффин
77
Вурал
30
Кудряшов
89
Сары
7
Балчи
8
Айдогду
18
Ндао
16
Фреди
27
Гаша
11
Райт
4
Адриано
3-5-2
25
Эзбир
4
Акайдын
44
Ракицкий
13
Родригес
7
Сари
88
Инлер
20
Бельханда
22
Свенссон
5
Ндиайе
8
Акбаба
7
Оникуру
18
Ндао
88
Сертел
88
Сертел
18
Ндао
16
Фреди
88
Езмерт
88
Езмерт
16
Фреди
4
Адриано
19
Акыйол
19
Акыйол
4
Адриано
30
Кудряшов
17
Байракдар
17
Байракдар
30
Кудряшов
27
Гаша
10
Накадзима
10
Накадзима
27
Гаша
8
Акбаба
6
Гюлер
6
Гюлер
8
Акбаба
88
Инлер
21
Стамбули
21
Стамбули
88
Инлер
7
Оникуру
8
Акинтола
8
Акинтола
7
Оникуру
7
Сари
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
7
Сари
20
Бельханда
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
20
Бельханда
Остались в запасе
Антальяспор
Адана Демирспор
1
Альперен Уйсал
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Альперен Уйсал
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦП
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Антальяспор - Адана Демирспор
1
2
1
3
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Анталья
Новости команд
Все
Антальяспор
Адана Демирспор
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
23 мая
1
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 17:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+