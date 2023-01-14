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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Анкарагюджю
Адана Демирспор - Анкарагюджю: обзор матча 14 января 2023
Адана Демирспор
14.01.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Анкарагюджю
49'
Ю. Сари
66'
Э. Акбаба
78'
Г. Инлер
61'
У. Радакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Анкарагюджю
Замена
Э. Эзтюмер
️️️️
Э. Акбаба
89'
85'
Замена
Ф. Македа
️️️️
Т. Чигерчи
85'
Замена
Педринью
️️️️
Г. Беридзе
85'
Замена
Я. Гюрелер
️️️️
Марлон
Замена
Б. Йылдыз
️️️️
Б. Бьярнасон
79'
ГОЛ! 3:1!
Г. Инлер
Пас отдал
А. Дурсун
78'
71'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Э. Килинк
71'
Замена
Г. Жахид
️️️️
Л. Диак
ГОЛ! 2:1!
Э. Акбаба
Пас отдал
Б. Стамбули
66'
65'
Желтая карточка
Л. Диак
61'
ГОЛ! 1:1!
У. Радакович
Пас отдал
Г. Беридзе
Желтая карточка
Б. Стамбули
57'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Сари
Пас отдал
Б. Бьярнасон
49'
Замена
А. Дурсун
️️️️
Д. Акинтола
46'
Замена
Ю. Сари
️️️️
А. Оникуру
42'
Желтая карточка
С. Гюлер
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
23
Марлон
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
25
Ламин Диак
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
11
Эмре Килинк
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
99
Ata Öztürk
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
70
Берк Йылдыз
ЛВ
30
Гекхан Торе
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
7
Юсуф Сари
ПП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Анкарагюджю
23
Гекхан Аккан
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
88
Пепе
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
8
Педринью
АП
93
Фуркан Джейлан
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
2-1-5-2
25
Эзбир
6
Гюлер
55
Манев
21
Стамбули
5
Ндиайе
8
Акинтола
8
Бьярнасон
22
Свенссон
88
Инлер
7
Оникуру
8
Акбаба
4-3-1-2
13
Гюндердю
24
Малку
26
Радакович
18
Муякич
23
Марлон
38
Чигерчи
25
Диак
14
Антальялы
7
Беридзе
9
Соу
11
Килинк
8
Акинтола
77
Дурсун
77
Дурсун
8
Акинтола
8
Акбаба
50
Эзтюмер
50
Эзтюмер
8
Акбаба
7
Оникуру
7
Сари
7
Сари
7
Оникуру
8
Бьярнасон
70
Йылдыз
70
Йылдыз
8
Бьярнасон
23
Марлон
17
Гюрелер
17
Гюрелер
23
Марлон
25
Диак
11
Жахид
11
Жахид
25
Диак
11
Килинк
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
11
Килинк
7
Беридзе
8
Педринью
8
Педринью
7
Беридзе
38
Чигерчи
9
Македа
9
Македа
38
Чигерчи
Остались в запасе
Адана Демирспор
Анкарагюджю
39
Ведат Каракуш
ВР
99
Ata Öztürk
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
23
Гекхан Аккан
ВР
6
Атакан Канкая
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
88
Пепе
ЦП
93
Фуркан Джейлан
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
99
Ata Öztürk
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Остались в запасе
23
Гекхан Аккан
ВР
6
Атакан Канкая
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
88
Пепе
ЦП
93
Фуркан Джейлан
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Адана Демирспор - Анкарагюджю
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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