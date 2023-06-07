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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Адана Демирспор
Анкарагюджю - Адана Демирспор: обзор матча 07 июня 2023
Анкарагюджю
07.06.2023, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 38 тур
1 : 2
Завершен
Адана Демирспор
82'
Милсон
31'
Ю. Бельханда
57'
Э. Акбаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Адана Демирспор
ГОЛ! 1:2!
Милсон
Пас отдал
С. Кициу
82'
75'
Замена
Ю. Сари
️️️️
К. Родригес
Замена
Милсон
️️️️
А. Хадзийованнис
63'
Замена
М. Ганоушек
️️️️
Г. Беридзе
62'
57'
ГОЛ! 0:2!
Э. Акбаба
Пас отдал
К. Родригес
46'
Замена
Х. Морель
️️️️
S. Nongoh
46'
Замена
С. Гюлер
️️️️
И. Кокчалыш
31'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Бельханда
Пас отдал
Г. Инлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
41
Догукан Кайя
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
25
Ламин Диак
ОП
16
Андрей Джоканович
ОП
30
Гекхан Торе
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
98
Kaan Çinkaya
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
Адана Демирспор
18
Goran Karačić
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
5
Хорхе Морель
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
4-2-3-1
41
Кайя
26
Радакович
4
Кызылдаг
33
Али Калдырым
24
Малку
25
Диак
16
Джоканович
30
Торе
7
Хадзийованнис
88
Узюм
7
Беридзе
3-2-2-1-1
39
Каракуш
77
Дурсун
55
Манев
45
Четин
2
Кокчалыш
10
Эрдоган
20
Бельханда
88
Инлер
8
Акбаба
90
7
Беридзе
23
Ганоушек
23
Ганоушек
7
Беридзе
7
Хадзийованнис
7
Милсон
7
Милсон
7
Хадзийованнис
2
Кокчалыш
6
Гюлер
6
Гюлер
2
Кокчалыш
90
5
Морель
5
Морель
90
13
Родригес
7
Сари
7
Сари
13
Родригес
Остались в запасе
Анкарагюджю
Адана Демирспор
13
Бахадир Гюндердю
ВР
98
Kaan Çinkaya
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
18
Goran Karačić
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Давид Акинтола
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
98
Kaan Çinkaya
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
Остались в запасе
18
Goran Karačić
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Давид Акинтола
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Анкарагюджю - Адана Демирспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
Новости команд
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