Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Адана Демирспор
Трабзонспор - Адана Демирспор: обзор матча 12 марта 2023
Трабзонспор
12.03.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 25 тур
4 : 1
Завершен
Адана Демирспор
8'
Ю. Языджи
78'
В. Уго
81'
Э. Вишча
90+4'
У. Бозок
45+1'
Б. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Адана Демирспор
90'
+9
Желтая карточка
Ш. Ндиайе
ГОЛ! 4:1!
У. Бозок
Пас отдал
Э. Эльмали
90'
+4
87'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Б. Стамбули
ГОЛ! 3:1!
Э. Вишча
81'
ГОЛ! 2:1!
В. Уго
Пас отдал
Э. Вишча
78'
Замена
Э. Вишча
️️️️
М. Сиопис
77'
Замена
Э. Эльмали
️️️️
Й. Стригер Ларсен
77'
75'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
Э. Акбаба
Замена
М. Гамшик
️️️️
Ю. Языджи
70'
Замена
У. Бозок
️️️️
Э. Барди
60'
Замена
Л. Маркович
️️️️
Д. Хасполат
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Б. Ндиайе
Пас отдал
Й. Свенссон
34'
Замена
Ш. Ндиайе
️️️️
Ю. Сари
34'
Замена
Х. Морель
️️️️
Д. Акинтола
22'
Красная карточка
Ю. Бельханда
Желтая карточка
Б. Перес
21'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Языджи
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Энис Барди
АП
97
Юсуф Языджи
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
10
Эдин Вишча
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Адана Демирспор
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
5
Хорхе Морель
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Чакир
33
Перес
5
Бартра
14
Уго
17
Стригер Ларсен
34
Хасполат
33
Омюр
6
Сиопис
97
Языджи
10
Барди
9
Гомес
3-1-5-1
25
Эзбир
45
Четин
6
Гюлер
13
Родригес
21
Стамбули
7
Сари
20
Бельханда
8
Акинтола
22
Свенссон
5
Ндиайе
8
Акбаба
17
Стригер Ларсен
17
Эльмали
17
Эльмали
17
Стригер Ларсен
97
Языджи
17
Гамшик
17
Гамшик
97
Языджи
6
Сиопис
10
Вишча
10
Вишча
6
Сиопис
10
Барди
17
Бозок
17
Бозок
10
Барди
34
Хасполат
8
Маркович
8
Маркович
34
Хасполат
8
Акинтола
5
Морель
5
Морель
8
Акинтола
8
Акбаба
8
Соялп
8
Соялп
8
Акбаба
21
Стамбули
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
21
Стамбули
7
Сари
27
Ндиайе
27
Ндиайе
7
Сари
Остались в запасе
Трабзонспор
Адана Демирспор
54
Таха Тепе
ВР
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Остались в запасе
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Трабзонспор - Адана Демирспор
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
Новости команд
Все
Трабзонспор
Адана Демирспор
ЦСКА София– «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:23
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
ЦСКА София– «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:23
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 17:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+