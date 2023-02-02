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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Фенербахче
Адана Демирспор - Фенербахче: обзор матча 02 февраля 2023
Адана Демирспор
02.02.2023, четверг, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Фенербахче
84'
Б. Ндиайе (П)
88'
Э. Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Фенербахче
90'
+3
Замена
Э. Мор
️️️️
Линкольн
Замена
Г. Инлер
️️️️
А. Оникуру
90'
88'
ГОЛ! 1:1!
Э. Валенсия
Пас отдал
В. Арао
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Ндиайе
84'
83'
Желтая карточка
А. Баиндыр
Замена
Ш. Ндиайе
️️️️
Ю. Бельханда
78'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Э. Акбаба
78'
78'
Замена
Д. Кинг
️️️️
М. Батшуайи
77'
Замена
А. Гюлер
️️️️
Д. Росси
Желтая карточка
Й. Свенссон
75'
74'
Желтая карточка
М. Батшуайи
61'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
И. Кахведжи
61'
Замена
М. Зайц
️️️️
М. Хакан Яндас
Желтая карточка
А. Оникуру
45'
+10
Пенальти не реализован!
Ю. Бельханда
32'
30'
Желтая карточка
И. Кахведжи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
18
Линкольн
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
7
Юсуф Сари
ПП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
3-1-4-2
25
Эзбир
13
Родригес
6
Гюлер
45
Четин
21
Стамбули
22
Свенссон
8
Акинтола
20
Бельханда
5
Ндиайе
7
Оникуру
8
Акбаба
2-1-3-2-2
1
Баиндыр
4
Акайдын
41
Салаи
15
Арао
8
Яндас
17
Кахведжи
24
Кадиоглу
18
Линкольн
9
Росси
44
Батшуайи
13
Валенсия
7
Оникуру
88
Инлер
88
Инлер
7
Оникуру
8
Акбаба
7
Сари
7
Сари
8
Акбаба
20
Бельханда
27
Ндиайе
27
Ндиайе
20
Бельханда
17
Кахведжи
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
17
Кахведжи
8
Яндас
8
Зайц
8
Зайц
8
Яндас
9
Росси
15
Гюлер
15
Гюлер
9
Росси
18
Линкольн
7
Мор
7
Мор
18
Линкольн
44
Батшуайи
7
Кинг
7
Кинг
44
Батшуайи
Остались в запасе
Адана Демирспор
Фенербахче
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Адана Демирспор - Фенербахче
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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