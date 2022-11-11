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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Адана Демирспор
Аланьяспор - Адана Демирспор: обзор матча 11 ноября 2022
Аланьяспор
11.11.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Адана Демирспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Адана Демирспор
Желтая карточка
Э. Караджа
89'
86'
Замена
Б. Йылдыз
️️️️
А. Дурсун
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
У. Гюнеш
82'
Желтая карточка
У. Гюнеш
75'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
О. Айдын
75'
63'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Ф. Гульбрандсен
63'
Замена
Э. Эзтюмер
️️️️
Э. Акбаба
Замена
А. Лусамба
️️️️
Л. Фер
61'
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
П. Перейра
60'
Желтая карточка
Л. Фер
53'
46'
Замена
А. Дурсун
️️️️
Д. Акинтола
44'
Желтая карточка
К. Родригес
44'
Красная карточка
Ю. Бельханда
37'
Замена
С. Гюлер
️️️️
Я. Ракицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
88
Юсуф Эздемир
ОП
8
Идрисса Думбия
ОП
8
Лерой Фер
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
70
Берк Йылдыз
ЛВ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
2-3-1-2-2
31
Рунарссон
20
Аксой
29
Балковец
88
Эздемир
8
Думбия
8
Фер
20
Гюнеш
70
Айдын
13
Перейра
7
Караджа
19
Хассан
3-1-4-1-1
25
Эзбир
4
Акайдын
44
Ракицкий
13
Родригес
21
Стамбули
8
Акинтола
20
Бельханда
22
Свенссон
5
Ндиайе
8
Акбаба
8
Гульбрандсен
20
Гюнеш
10
Бекироглу
10
Бекироглу
20
Гюнеш
8
Фер
11
Лусамба
11
Лусамба
8
Фер
70
Айдын
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
70
Айдын
13
Перейра
21
Кандеяш
21
Кандеяш
13
Перейра
44
Ракицкий
6
Гюлер
6
Гюлер
44
Ракицкий
8
Акинтола
77
Дурсун
77
Дурсун
8
Акинтола
8
Акбаба
50
Эзтюмер
50
Эзтюмер
8
Акбаба
Дурсун
70
Йылдыз
70
Йылдыз
Дурсун
8
Гульбрандсен
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
8
Гульбрандсен
Остались в запасе
Аланьяспор
Адана Демирспор
28
Уссама Таргаллин
ЦП
99
Юсуф Карагез
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
39
Ведат Каракуш
ВР
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
99
Юсуф Карагез
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Аланьяспор - Адана Демирспор
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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