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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Адана Демирспор
Сивасспор - Адана Демирспор: обзор матча 28 января 2023
Сивасспор
28.01.2023, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Адана Демирспор
62'
И. Кофи
41'
Э. Акбаба
56'
Д. Акинтола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Адана Демирспор
Замена
С. Камара
️️️️
А. Окюмюш
90'
+5
90'
+2
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
А. Оникуру
Замена
К. Ангильский
️️️️
Э. Йесилюрт
89'
Замена
А. Муса
️️️️
К. Кейта
89'
80'
Замена
Й. Манев
️️️️
М. Четин
77'
Желтая карточка
Б. Стамбули
76'
Желтая карточка
М. Четин
71'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Э. Акбаба
ГОЛ! 1:2!
И. Кофи
Пас отдал
М. Градель
62'
56'
ГОЛ! 0:2!
Д. Акинтола
Пас отдал
Б. Ндиайе
41'
ГОЛ! 0:1!
Э. Акбаба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
6
Кадер Кейта
ОП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
21
Эмре Гекай
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
4-1-3-2
35
Вурал
6
Гутас
88
Османпаша
3
Чифтци
23
Окюмюш
6
Кейта
5
Кофи
8
Харисис
10
Градель
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
3-1-4-2
25
Эзбир
45
Четин
6
Гюлер
13
Родригес
21
Стамбули
20
Бельханда
5
Ндиайе
8
Акинтола
22
Свенссон
8
Акбаба
7
Оникуру
23
Окюмюш
14
Камара
14
Камара
23
Окюмюш
6
Кейта
7
Муса
7
Муса
6
Кейта
17
Йесилюрт
19
Ангильский
19
Ангильский
17
Йесилюрт
45
Четин
55
Манев
55
Манев
45
Четин
7
Оникуру
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
7
Оникуру
8
Акбаба
88
Инлер
88
Инлер
8
Акбаба
Остались в запасе
Сивасспор
Адана Демирспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
39
Ведат Каракуш
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
21
Эмре Гекай
ПВ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Сивасспор - Адана Демирспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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