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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Истанбулспор
Адана Демирспор - Истанбулспор: обзор матча 05 января 2023
Адана Демирспор
05.01.2023, четверг, 20:00
Турция. Суперлига, 17 тур
6 : 0
Завершен
Истанбулспор
29'
Ю. Бельханда (П)
49'
Ю. Сари
55'
А. Оникуру
65'
Б. Ндиайе (П)
79'
А. Оникуру
82'
Г. Торе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Истанбулспор
86'
Замена
А. Ясар
️️️️
Д. Аксу
83'
Желтая карточка
Э. Рроца
ГОЛ! 6:0!
Г. Торе
Пас отдал
Э. Акбаба
82'
ГОЛ! 5:0!
А. Оникуру
Пас отдал
Э. Акбаба
79'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Ю. Бельханда
79'
Замена
Г. Торе
️️️️
Ю. Сари
79'
74'
Замена
A. Cajic
️️️️
М. Сарикайя
Замена
Э. Акбаба
️️️️
Ф. Гульбрандсен
68'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Б. Ндиайе
68'
Замена
А. Дурсун
️️️️
К. Родригес
68'
65'
Желтая карточка
Д. Йенсен
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Б. Ндиайе
65'
60'
Замена
О. Бербер
️️️️
М. Олого
60'
Замена
М. Есиль
️️️️
О. Эрдоган
60'
Замена
Ж. Топалли
️️️️
Э. Каан Гюлтекин
ГОЛ! 3:0!
А. Оникуру
Пас отдал
Ю. Бельханда
55'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Сари
Пас отдал
Ф. Гульбрандсен
49'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Бельханда
29'
26'
Желтая карточка
О. Эрдоган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
50
Майкл Олого
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
57
Мелих Кабасакал
ОП
21
Демеако Духани
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
70
Берк Йылдыз
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Давид Акинтола
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
8
Эмре Акбаба
ПВ
Истанбулспор
26
Mucahit Serbest
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
66
Али Ясар
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
44
Юсуф Эзер
ЛВ
11
Aldin Cajic
ЦП
8
Вефа Темель
АП
77
Каган Багыш
ПВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
3-5-1-1
25
Эзбир
13
Родригес
55
Манев
6
Гюлер
22
Свенссон
20
Бельханда
88
Инлер
5
Ндиайе
7
Сари
7
Оникуру
8
Гульбрандсен
3-1-2-2-2
1
Йенсен
50
Олого
23
Эрдоган
3
Аксу
57
Кабасакал
21
Духани
24
Сарикайя
23
Рроца
72
Этеми
9
Йылмаз
19
Гюлтекин
13
Родригес
77
Дурсун
77
Дурсун
13
Родригес
5
Ндиайе
21
Стамбули
21
Стамбули
5
Ндиайе
20
Бельханда
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
20
Бельханда
7
Сари
30
Торе
30
Торе
7
Сари
8
Гульбрандсен
8
Акбаба
8
Акбаба
8
Гульбрандсен
3
Аксу
66
Ясар
66
Ясар
3
Аксу
23
Эрдоган
21
Есиль
21
Есиль
23
Эрдоган
50
Олого
13
Бербер
13
Бербер
50
Олого
24
Сарикайя
11
11
24
Сарикайя
19
Гюлтекин
11
Топалли
11
Топалли
19
Гюлтекин
Остались в запасе
Адана Демирспор
Истанбулспор
39
Ведат Каракуш
ВР
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Давид Акинтола
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
70
Берк Йылдыз
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
26
Mucahit Serbest
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
8
Вефа Темель
АП
44
Юсуф Эзер
ЛВ
77
Каган Багыш
ПВ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Давид Акинтола
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
70
Берк Йылдыз
ЛВ
Остались в запасе
26
Mucahit Serbest
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
8
Вефа Темель
АП
44
Юсуф Эзер
ЛВ
77
Каган Багыш
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Адана Демирспор - Истанбулспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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