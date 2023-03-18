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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Антальяспор
Адана Демирспор - Антальяспор: обзор матча 18 марта 2023
Адана Демирспор
18.03.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Антальяспор
33'
Э. Акбаба
45+2'
Ш. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Антальяспор
Замена
Х. Морель
️️️️
Б. Ндиайе
90'
+2
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Д. Акинтола
87'
87'
Замена
К. Сертел
️️️️
Г. Вурал
Замена
А. Оникуру
️️️️
Ш. Ндиайе
73'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Ю. Сари
73'
73'
Замена
У. Гаша
️️️️
Б. Балчи
61'
Желтая карточка
О. Топрак
61'
Замена
О. Топрак
️️️️
А. Ндао
61'
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
Фреди
Пенальти не реализован!
Ш. Ндиайе
58'
57'
Желтая карточка
В. Сары
46'
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
Ш. Флоранус
ГОЛ! 2:0!
Ш. Ндиайе
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Э. Акбаба
Пас отдал
Б. Ндиайе
33'
Желтая карточка
М. Четин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
16
Фреди
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Адана Демирспор
18
Goran Karačić
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
10
Кевин Сони
ЦП
5
Хорхе Морель
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
1
Альперен Уйсал
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
80
Балинт Сабо
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
3-1-4-1-1
25
Эзбир
13
Родригес
6
Гюлер
45
Четин
21
Стамбули
5
Ндиайе
8
Акинтола
22
Свенссон
7
Сари
8
Акбаба
27
Ндиайе
3-3-2-2
23
Лейте
7
Балчи
89
Сары
42
Узунхан
2
Флоранус
19
Акыйол
77
Вурал
18
Ндао
16
Фреди
11
Райт
8
Ларссон
5
Ндиайе
5
Морель
5
Морель
5
Ндиайе
7
Сари
88
Инлер
88
Инлер
7
Сари
27
Ндиайе
7
Оникуру
7
Оникуру
27
Ндиайе
8
Акинтола
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
8
Акинтола
77
Вурал
88
Сертел
88
Сертел
77
Вурал
18
Ндао
21
Топрак
21
Топрак
18
Ндао
7
Балчи
27
Гаша
27
Гаша
7
Балчи
16
Фреди
91
Йылдырым
91
Йылдырым
16
Фреди
2
Флоранус
10
Накадзима
10
Накадзима
2
Флоранус
Остались в запасе
Адана Демирспор
Антальяспор
18
Goran Karačić
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
10
Кевин Сони
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
1
Альперен Уйсал
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
80
Балинт Сабо
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
18
Goran Karačić
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
10
Кевин Сони
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
1
Альперен Уйсал
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
80
Балинт Сабо
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Адана Демирспор - Антальяспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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