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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Сивасспор
Адана Демирспор - Сивасспор: обзор матча 13 августа 2022
Адана Демирспор
13.08.2022, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Сивасспор
41'
Ю. Бельханда
51'
А. Оникуру
71'
Д. Акинтола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Сивасспор
86'
Замена
У. Чифтци
️️️️
М. Градель
Замена
С. Гюлер
️️️️
Г. Инлер
85'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Д. Акинтола
79'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Ю. Бельханда
79'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Б. Ндиайе
79'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
72'
ГОЛ! 3:0!
Д. Акинтола
71'
71'
Замена
К. Ангильский
️️️️
К. Атакан Кесгин
71'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Э. Йесилюрт
Замена
М. Балотелли
️️️️
Б. Ассомбалонга
64'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
57'
ГОЛ! 2:0!
А. Оникуру
Пас отдал
Д. Акинтола
51'
46'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
М. Ятабаре
45'
+1
Замена
И. Кофи
️️️️
Р. Ялчин
ГОЛ! 1:0!
Ю. Бельханда
Пас отдал
Б. Ндиайе
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
5
Баду Ндиайе
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
70
Берк Йылдыз
ЦФ
19
Мустафа Капи
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ЦП
69
Мехмет Албайрак
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
3-5-1-1
25
Эзбир
13
Родригес
44
Ракицкий
4
Акайдын
22
Свенссон
8
Акинтола
20
Бельханда
88
Инлер
5
Ндиайе
7
Оникуру
27
Ассомбалонга
4-3-3
25
Йилдырым
7
Палули
58
Эрдал
88
Османпаша
2
Аппиндангойе
6
Ялчин
10
Градель
20
Кесгин
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
6
Ульвестад
88
Инлер
6
Гюлер
6
Гюлер
88
Инлер
5
Ндиайе
21
Стамбули
21
Стамбули
5
Ндиайе
20
Бельханда
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
20
Бельханда
8
Акинтола
7
Сари
7
Сари
8
Акинтола
27
Ассомбалонга
45
Балотелли
45
Балотелли
27
Ассомбалонга
10
Градель
3
Чифтци
3
Чифтци
10
Градель
6
Ялчин
5
Кофи
5
Кофи
6
Ялчин
17
Йесилюрт
9
Н'Жи
9
Н'Жи
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
90
Джеймс
90
Джеймс
9
Ятабаре
20
Кесгин
19
Ангильский
19
Ангильский
20
Кесгин
Остались в запасе
Адана Демирспор
Сивасспор
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
70
Берк Йылдыз
ЦФ
19
Мустафа Капи
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ЦП
69
Мехмет Албайрак
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
70
Берк Йылдыз
ЦФ
19
Мустафа Капи
ЦФ
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ЦП
69
Мехмет Албайрак
ЦП
Главный тренер
Самет Айбаба
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Адана Демирспор - Сивасспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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