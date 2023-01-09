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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор
Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор: обзор матча 09 января 2023
Истанбул Башакшехир
09.01.2023, понедельник, 17:00
Турция. Суперлига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Адана Демирспор
52'
Д. Тюрук (П)
62'
С. Гюрлер
58'
С. Акайдын
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор
Замена
П. Шиш
️️️️
С. Гюрлер
84'
81'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Э. Акбаба
81'
Замена
Г. Торе
️️️️
А. Оникуру
Замена
Д. Алексич
️️️️
Б. Озкан
74'
Замена
М. Шуиар
️️️️
Д. Тюрук
74'
67'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Б. Стамбули
67'
Замена
Д. Акинтола
️️️️
Ю. Сари
ГОЛ! 2:1!
С. Гюрлер
62'
58'
ГОЛ! 1:1!
С. Акайдын
Пас отдал
Ю. Бельханда
52'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Тюрук
52'
51'
Желтая карточка
К. Родригес
Желтая карточка
А. Туба
28'
Желтая карточка
М. Текдемир
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
32
Фрэнсис Нзаба
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
21
Патрик Шиш
ПВ
91
Батухан Челик
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
3-2-3-1
1
Бабакан
5
Туба
3
Дуарте
6
Лима
55
Ндайшими
21
Текдемир
7
Гюрлер
19
Озкан
9
Тюрук
77
Окака-Чука
3-1-4-2
25
Эзбир
4
Акайдын
6
Гюлер
13
Родригес
21
Стамбули
7
Сари
20
Бельханда
22
Свенссон
5
Ндиайе
8
Акбаба
7
Оникуру
19
Озкан
9
Алексич
9
Алексич
19
Озкан
9
Тюрук
8
Шуиар
8
Шуиар
9
Тюрук
7
Гюрлер
21
Шиш
21
Шиш
7
Гюрлер
21
Стамбули
88
Инлер
88
Инлер
21
Стамбули
7
Оникуру
30
Торе
30
Торе
7
Оникуру
7
Сари
8
Акинтола
8
Акинтола
7
Сари
8
Акбаба
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
8
Акбаба
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
32
Фрэнсис Нзаба
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
91
Батухан Челик
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
32
Фрэнсис Нзаба
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
91
Батухан Челик
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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