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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Бешикташ
Адана Демирспор - Бешикташ: обзор матча 21 мая 2023
Адана Демирспор
21.05.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 35 тур
1 : 4
Завершен
Бешикташ
19'
Ю. Бельханда
45+4'
В. Абубакар
46'
Ж. Фернандеш
72'
Д. Тосун (П)
90+5'
В. Абубакар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Бешикташ
90'
+8
Замена
Д. Мюлека
️️️️
В. Абубакар
90'
+7
Замена
А. Максим
️️️️
Н. Редмонд
90'
+7
Замена
У. Мерас
️️️️
А. Хаджиахметович
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:4!
В. Абубакар
Желтая карточка
Э. Эзбир
90'
+4
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Ю. Бельханда
90'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Б. Стамбули
86'
86'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
С. Учан
85'
Замена
Т. Бингель
️️️️
Д. Тосун
81'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
Замена
А. Оникуру
️️️️
Д. Акинтола
73'
Желтая карточка
К. Родригес
72'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Тосун
53'
Желтая карточка
О. Колли
52'
Желтая карточка
В. Розье
Желтая карточка
Д. Акинтола
48'
48'
Желтая карточка
С. Учан
46'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Фернандеш
Пас отдал
А. Хаджиахметович
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
В. Абубакар
Пас отдал
А. Хаджиахметович
23'
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
Желтая карточка
Ю. Бельханда
20'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Бельханда
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Хорхе Морель
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
48
Салих Учан
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Адана Демирспор
18
Goran Karačić
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Фуркан Соялп
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
3-1-5-1
25
Эзбир
13
Родригес
6
Гюлер
2
Кокчалыш
21
Стамбули
20
Бельханда
5
Морель
5
Ндиайе
8
Акинтола
7
Сари
27
Ндиайе
4-3-1-2
34
Гюнок
19
Розье
29
Сайсс
25
Колли
26
Масуаку
48
Учан
8
Хаджиахметович
83
Фернандеш
27
Редмонд
23
Тосун
9
Абубакар
21
Стамбули
88
Инлер
88
Инлер
21
Стамбули
8
Акинтола
7
Оникуру
7
Оникуру
8
Акинтола
20
Бельханда
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
20
Бельханда
8
Хаджиахметович
17
Мерас
17
Мерас
8
Хаджиахметович
23
Тосун
75
Бингель
75
Бингель
23
Тосун
48
Учан
20
Уйсал
20
Уйсал
48
Учан
27
Редмонд
44
Максим
44
Максим
27
Редмонд
9
Абубакар
11
Мюлека
11
Мюлека
9
Абубакар
Остались в запасе
Адана Демирспор
Бешикташ
18
Goran Karačić
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
18
Goran Karačić
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Адана Демирспор - Бешикташ
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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