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Стефано Маури
Статистика
Стефано Маури - статистика
Завершил карьеру
8 января 1980 (46), Монца
#6 | Полузащитник
185 см | 79 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Суперкубок Италии 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
12
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
2 : 4
15.05.2016
Фиорентина
84' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Карпи
1 : 3
08.05.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
2 : 0
01.05.2016
Интер
73' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
2 : 1
24.04.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
1 : 4
03.04.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
1 : 1
20.03.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2 : 0
13.03.2016
Аталанта
1' - 90'
68'
Италия. Серия А, 28 тур
Торино
1 : 1
06.03.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
0 : 2
29.02.2016
Сассуоло
76' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фрозиноне
0 : 0
21.02.2016
Лацио
1' - 53'
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
5 : 2
11.02.2016
Верона
1' - 73'
50'
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
0 : 0
06.02.2016
Лацио
1' - 65'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
0 : 2
03.02.2016
Наполи
70' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
0 : 0
31.01.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
4 : 1
24.01.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
2 : 2
17.01.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
1 : 3
09.01.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
0 : 0
06.01.2016
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
1 : 2
20.12.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
1 : 1
14.12.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
2 : 0
08.11.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1 : 3
01.11.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
2 : 1
28.10.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
3 : 0
25.10.2015
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Сассуоло
2 : 1
18.10.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
2 : 0
04.10.2015
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
1 : 2
27.09.2015
Лацио
61' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
2 : 0
23.09.2015
Дженоа
83' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
5 : 0
20.09.2015
Лацио
1' - 46'
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
2 : 0
13.09.2015
Удинезе
1' - 83'
Италия. Серия А, 2 тур
Кьево
4 : 0
30.08.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
2 : 1
22.08.2015
Болонья
Был в запасе
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