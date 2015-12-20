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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Лацио
Интер - Лацио: обзор матча 20 декабря 2015
Интер
20.12.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
61'
М. Икарди
5'
А. Кандрева
87'
А. Кандрева
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Лацио
90'
+5
Замена
Патрик
️️️️
А. Кандрева
90'
+3
Вторая желтая
С. Милинкович-Савич
90'
+2
Желтая карточка
А. Кандрева
Красная карточка
Ф. Мело
90'
Замена
Р. Паласио
️️️️
А. Теллес
89'
87'
ГОЛ! 1:2!
А. Кандрева
87'
Пенальти не реализован!
А. Кандрева
83'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Ф. Андерсон
74'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
А. Матри
65'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
ГОЛ! 1:1!
М. Икарди
Пас отдал
И. Перишич
61'
Замена
А. Льяич
️️️️
С. Йоветич
58'
Замена
М. Брозович
️️️️
Д. Биабиани
58'
Желтая карточка
Д. Биабиани
55'
49'
Желтая карточка
Л. Билья
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Кандрева
Пас отдал
Л. Билья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Рей Манай
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
71
Фране Прце
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-2-1-3
1
Ханданович
13
Теллес
24
Мурильо
13
Миранда
33
Монтойя
17
Медель
30
Мело
14
Перишич
9
Икарди
9
Йоветич
14
Биабиани
4-4-1-1
1
Бериша
25
Конко
29
Худт
33
Маурисио
26
Раду
87
Кандрева
20
Милинкович-Савич
6
Билья
16
Пароло
7
Андерсон
21
Матри
14
Биабиани
77
Брозович
77
Брозович
14
Биабиани
9
Йоветич
22
Льяич
22
Льяич
9
Йоветич
13
Теллес
8
Паласио
8
Паласио
13
Теллес
87
Кандрева
4
Патрик
4
Патрик
87
Кандрева
21
Матри
20
Джорджевич
20
Джорджевич
21
Матри
7
Андерсон
17
Кейта
17
Кейта
7
Андерсон
Остались в запасе
Интер
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
71
Фране Прце
ЦЗ
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
71
Фране Прце
ЦЗ
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Интер - Лацио
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3, Матч ТВ
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