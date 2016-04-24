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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Лацио
Сампдория - Лацио: обзор матча 24 апреля 2016
Сампдория
24.04.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
20'
Фернандо
79'
М. Диаките
3'
Ф. Джорджевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Лацио
Замена
М. Шкриньяр
️️️️
Додо
90'
Желтая карточка
Э. Баррето
90'
84'
Желтая карточка
Маурисио
83'
Замена
Р. Моррисон
️️️️
А. Конко
83'
Желтая карточка
С. Джентилетти
ГОЛ! 2:1!
М. Диаките
79'
Замена
Р. Сориано
️️️️
Н. Крстичич
74'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Муриэль
66'
64'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
А. Кандрева
55'
Желтая карточка
А. Конко
45'
Замена
Маурисио
️️️️
У. Худт
Желтая карточка
Додо
44'
38'
Желтая карточка
Б. Кейта
32'
Желтая карточка
А. Кандрева
22'
Желтая карточка
У. Худт
ГОЛ! 1:1!
Фернандо
Пас отдал
Н. Крстичич
20'
3'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Джорджевич
Пас отдал
А. Кандрева
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
16
Додо
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
20
Фернандо
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Сампдория
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
49
Симоне Маттиа
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
9
Алессандро Росси
ЦФ
3-3-2-2
2
Вивиано
29
Де Сильвестри
23
Диаките
26
Сильвестре
16
Додо
20
Фернандо
6
Кассани
8
Баррето
7
Крстичич
10
Муриэль
27
Квальярелла
4-4-2
22
Маркетти
25
Конко
8
Баста
19
Джентилетти
29
Худт
87
Кандрева
12
Онази
6
Билья
19
Лулич
20
Джорджевич
17
Кейта
16
Додо
14
Шкриньяр
14
Шкриньяр
16
Додо
7
Крстичич
21
Сориано
21
Сориано
7
Крстичич
10
Муриэль
32
Корреа
32
Корреа
10
Муриэль
87
Кандрева
7
Андерсон
7
Андерсон
87
Кандрева
25
Конко
11
Моррисон
11
Моррисон
25
Конко
29
Худт
33
Маурисио
33
Маурисио
29
Худт
Остались в запасе
Сампдория
Лацио
13
Педру Перейра
ПВ
7
Джакопо Сала
ЦП
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
49
Симоне Маттиа
ЦЗ
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
7
Джакопо Сала
ЦП
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
49
Симоне Маттиа
ЦЗ
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Сампдория - Лацио
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
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