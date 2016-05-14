Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Модибо Диаките
Статистика
Модибо Диаките - статистика
Завершил карьеру
2 марта 1987 (39)
#23 | Защитник
192 см | 87 кг
Франция | Мали
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Суперкубок Италии 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрозиноне
18
1
0
4
0
Сампдория
8
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Ювентус
5 : 0
14.05.2016
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
0 : 3
08.05.2016
Дженоа
1' - 90'
55'
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
2 : 0
01.05.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
2 : 1
24.04.2016
Лацио
1' - 90'
79'
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
0 : 0
20.04.2016
Сампдория
1' - 90'
18'
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
0 : 1
17.04.2016
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Сампдория
2 : 0
10.04.2016
Удинезе
1' - 90'
67'
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
1 : 1
03.04.2016
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0 : 1
20.03.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Эмполи
1 : 1
12.03.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0 : 3
05.03.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
2 : 0
28.02.2016
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
2 : 2
03.02.2016
Торино
46' - 25'
45'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3 : 1
30.01.2016
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фрозиноне
1 : 5
10.01.2016
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
2 : 2
06.01.2016
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Фрозиноне
2 : 4
20.12.2015
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
4 : 1
12.12.2015
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Фрозиноне
0 : 2
06.12.2015
Кьево
1' - 90'
88'
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
3 : 2
29.11.2015
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4 : 0
22.11.2015
Фрозиноне
1' - 90'
10'
Италия. Серия А, 12 тур
Фрозиноне
2 : 2
08.11.2015
Дженоа
1' - 90'
38'
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
4 : 1
01.11.2015
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 1
28.10.2015
Карпи
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
1 : 0
25.10.2015
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Фрозиноне
2 : 0
18.10.2015
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Фрозиноне
2 : 0
28.09.2015
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
1 : 1
23.09.2015
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
1 : 0
20.09.2015
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Фрозиноне
0 : 2
12.09.2015
Рома
1' - 90'
40'
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
2 : 0
30.08.2015
Фрозиноне
1' - 90'
36'
Италия. Серия А, 1 тур
Фрозиноне
1 : 2
23.08.2015
Торино
1' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
6
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
6
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
4
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
5
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
84
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+