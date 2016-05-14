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Модибо Диаките - статистика

Завершил карьеру
2 марта 1987 (39)
#23 | Защитник
192 см | 87 кг
Франция | Мали
Статистика Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрозиноне
18
1
0
4
0
Сампдория
8
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Ювентус
5 : 0
14.05.2016
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
0 : 3
08.05.2016
Дженоа
1' - 90'
55'
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
2 : 0
01.05.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
2 : 1
24.04.2016
Лацио
1' - 90'
79'
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
0 : 0
20.04.2016
Сампдория
1' - 90'
18'
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
0 : 1
17.04.2016
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Сампдория
2 : 0
10.04.2016
Удинезе
1' - 90'
67'
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
1 : 1
03.04.2016
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0 : 1
20.03.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Эмполи
1 : 1
12.03.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0 : 3
05.03.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
2 : 0
28.02.2016
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
2 : 2
03.02.2016
Торино
46' - 25'
45'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3 : 1
30.01.2016
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фрозиноне
1 : 5
10.01.2016
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
2 : 2
06.01.2016
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Фрозиноне
2 : 4
20.12.2015
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
4 : 1
12.12.2015
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Фрозиноне
0 : 2
06.12.2015
Кьево
1' - 90'
88'
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
3 : 2
29.11.2015
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4 : 0
22.11.2015
Фрозиноне
1' - 90'
10'
Италия. Серия А, 12 тур
Фрозиноне
2 : 2
08.11.2015
Дженоа
1' - 90'
38'
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
4 : 1
01.11.2015
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 1
28.10.2015
Карпи
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
1 : 0
25.10.2015
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Фрозиноне
2 : 0
18.10.2015
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Фрозиноне
2 : 0
28.09.2015
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
1 : 1
23.09.2015
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
1 : 0
20.09.2015
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Фрозиноне
0 : 2
12.09.2015
Рома
1' - 90'
40'
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
2 : 0
30.08.2015
Фрозиноне
1' - 90'
36'
Италия. Серия А, 1 тур
Фрозиноне
1 : 2
23.08.2015
Торино
1' - 90'
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