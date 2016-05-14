Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2015/2016 Испания. Примера 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Суперкубок Италии 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008