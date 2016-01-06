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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Фрозиноне
Сассуоло - Фрозиноне: обзор матча 06 января 2016
Сассуоло
06.01.2016, среда, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 2
Завершен
Фрозиноне
22'
А. Айети (АГ)
75'
Д. Фальчинелли
16'
Ф. Дионизи
45'
А. Айети
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Фрозиноне
Вторая желтая
Л. Пеллегрини
90'
+3
80'
Замена
С. Лонго
️️️️
М. Киофани
Замена
Н. Сансоне
️️️️
А. Флоро Флорес
79'
79'
Желтая карточка
Д. Павлович
76'
Замена
А. Фрара
️️️️
Р. Чибса
ГОЛ! 2:2!
Д. Фальчинелли
Пас отдал
А. Дункан
75'
73'
Желтая карточка
Н. Леали
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Г. Дефрель
71'
69'
Замена
Л. Паганини
️️️️
Ф. Дионизи
Замена
А. Дункан
️️️️
К. Лариби
60'
45'
ГОЛ! 1:2!
А. Айети
Пас отдал
Д. Павлович
Желтая карточка
Ф. Пелузо
44'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
32'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Айети
22'
16'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Дионизи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
5
Карим Лариби
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
31
Маттео Киофани
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Фрозиноне
1
Массимо Саппино
ВР
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
4-2-2-2
47
Консильи
28
Каннаваро
15
Ачерби
13
Пелузо
24
Врсалько
5
Лариби
4
Маньянелли
7
Пеллегрини
94
Берарди
9
Флоро Флорес
92
Дефрель
4-4-2
1
Леали
15
Айети
20
Павлович
23
Диаките
31
Киофани
27
Гучер
23
Саммарко
13
Чибса
24
Тонев
18
Дионизи
9
Чиофани
5
Лариби
32
Дункан
32
Дункан
5
Лариби
9
Флоро Флорес
11
Сансоне
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
92
Дефрель
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
92
Дефрель
13
Чибса
7
Фрара
7
Фрара
13
Чибса
31
Киофани
9
Лонго
9
Лонго
31
Киофани
18
Дионизи
7
Паганини
7
Паганини
18
Дионизи
Остались в запасе
Сассуоло
Фрозиноне
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
1
Массимо Саппино
ВР
5
Мирко Гори
ЦП
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Остались в запасе
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
Остались в запасе
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
1
Массимо Саппино
ВР
5
Мирко Гори
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Статистика матча Сассуоло - Фрозиноне
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Альберто Бралья
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