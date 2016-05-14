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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сампдория
Ювентус - Сампдория: обзор матча 14 мая 2016
Ювентус
14.05.2016, суббота, 18:00
Италия. Серия А, 38 тур
5 : 0
Завершен
Сампдория
5'
П. Эвра
15'
П. Дибала (П)
37'
П. Дибала
77'
Д. Кьеллини
85'
Л. Бонуччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сампдория
86'
Замена
А. Понсе
️️️️
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 5:0!
Л. Бонуччи
Пас отдал
А. Мората
85'
ГОЛ! 4:0!
Д. Кьеллини
77'
76'
Замена
Р. Сориано
️️️️
Х. Корреа
Замена
С. Дзадза
️️️️
М. Манджукич
75'
Желтая карточка
С. Стураро
72'
Замена
А. Мората
️️️️
П. Дибала
67'
Замена
С. Стураро
️️️️
Р. Перейра
66'
55'
Замена
А. Раноккия
️️️️
Д. Сала
ГОЛ! 3:0!
П. Дибала
Пас отдал
Эрнанес
37'
37'
Желтая карточка
Д. Сала
Желтая карточка
Эрнанес
35'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
21'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Дибала
15'
14'
Красная карточка
М. Шкриньяр
ГОЛ! 1:0!
П. Эвра
Пас отдал
П. Дибала
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сампдория
91
Альберто Бриноли
ВР
16
Додо
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Рубиньо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
14
Джакомо Чало
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Нето
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
27
Эвра
2
Лихтштайнер
10
Эрнанес
8
Погба
37
Перейра
21
Дибала
9
Манджукич
4-4-2
91
Бриноли
23
Диаките
26
Сильвестре
14
Шкриньяр
16
Додо
7
Крстичич
11
Альварес
8
Баррето
7
Сала
32
Корреа
27
Квальярелла
37
Перейра
27
Стураро
27
Стураро
37
Перейра
21
Дибала
21
Мората
21
Мората
21
Дибала
9
Манджукич
11
Дзадза
11
Дзадза
9
Манджукич
7
Сала
13
Раноккия
13
Раноккия
7
Сала
32
Корреа
21
Сориано
21
Сориано
32
Корреа
27
Квальярелла
9
Понсе
9
Понсе
27
Квальярелла
Остались в запасе
Ювентус
Сампдория
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Рубиньо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
13
Педру Перейра
ПВ
14
Джакомо Чало
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Рубиньо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
14
Джакомо Чало
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Ювентус - Сампдория
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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