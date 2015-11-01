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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Фрозиноне
Фиорентина - Фрозиноне: обзор матча 01 ноября 2015
Фиорентина
01.11.2015, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 11 тур
4 : 1
Завершен
Фрозиноне
24'
А. Ребич
29'
Гонсало
31'
Х. Бабакар (П)
43'
М. Суарес
87'
А. Фрара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Фрозиноне
87'
ГОЛ! 4:1!
А. Фрара
Пас отдал
С. Лонго
75'
Замена
Р. Гучер
️️️️
П. Саммарко
Замена
Л. Леццерини
️️️️
Ч. Тэтэрушану
71'
62'
Замена
М. Карлини
️️️️
Р. Чибса
61'
Замена
С. Лонго
️️️️
Д. Чиофани
Замена
Д. Росси
️️️️
Ф. Ронкалья
59'
Замена
Х. Верду
️️️️
Х. Бабакар
46'
ГОЛ! 4:0!
М. Суарес
43'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Х. Бабакар
31'
ГОЛ! 2:0!
Гонсало
Пас отдал
М. Фернандес
29'
28'
Желтая карточка
Л. Паганини
ГОЛ! 1:0!
А. Ребич
Пас отдал
М. Фернандес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Фрозиноне
1
Массимо Саппино
ВР
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
25
Хоан Верду
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Тэтэрушану
4
Суарес
2
Гонсало
4
Томович
21
Паскуаль
14
Ронкалья
47
Бадель
14
Фернандес
6
Валеро
9
Ребич
15
Бабакар
4-3-3
1
Саппино
6
Кривелло
31
Киофани
23
Диаките
5
Бертончини
7
Фрара
13
Чибса
23
Саммарко
10
Верде
7
Паганини
9
Чиофани
16
Тэтэрушану
19
Леццерини
19
Леццерини
16
Тэтэрушану
15
Бабакар
25
Верду
25
Верду
15
Бабакар
14
Ронкалья
25
Росси
25
Росси
14
Ронкалья
13
Чибса
29
Карлини
29
Карлини
13
Чибса
23
Саммарко
27
Гучер
27
Гучер
23
Саммарко
9
Чиофани
9
Лонго
9
Лонго
9
Чиофани
Остались в запасе
Фиорентина
Фрозиноне
12
Жилберто
ПЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
1
Никола Леали
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
5
Мирко Гори
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Остались в запасе
12
Жилберто
ПЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
1
Никола Леали
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
5
Мирко Гори
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Статистика матча Фиорентина - Фрозиноне
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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