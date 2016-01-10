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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Наполи
Фрозиноне - Наполи: обзор матча 10 января 2016
Фрозиноне
10.01.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 5
Завершен
Наполи
81'
П. Саммарко
20'
Р. Альбиоль
30'
Г. Игуаин (П)
59'
М. Гамшик
60'
Г. Игуаин
72'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Наполи
ГОЛ! 1:5!
П. Саммарко
Пас отдал
А. Тонев
81'
78'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
М. Гамшик
75'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Х. Кальехон
72'
ГОЛ! 0:5!
М. Габбиадини
Пас отдал
Х. Кальехон
Замена
Д. Соддимо
️️️️
Ф. Дионизи
67'
66'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Р. Чибса
️️️️
О. Крагль
62'
60'
ГОЛ! 0:4!
Г. Игуаин
59'
ГОЛ! 0:3!
М. Гамшик
Пас отдал
Х. Кальехон
Замена
А. Тонев
️️️️
Л. Паганини
57'
51'
Желтая карточка
Э. Хюсай
Желтая карточка
Л. Бланчард
32'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Г. Игуаин
Желтая карточка
Ф. Дионизи
21'
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Альбиоль
Пас отдал
Жоржиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
1
Массимо Саппино
ВР
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
69
Оливер Крагль
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фрозиноне
23
Лис Гомис
ВР
1
Никола Леали
ВР
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-3-3
1
Саппино
6
Кривелло
31
Киофани
23
Диаките
6
Бланчард
69
Крагль
27
Гучер
23
Саммарко
7
Паганини
18
Дионизи
9
Чиофани
4-3-3
25
Рейна
4
Хюсай
39
Альбиоль
3
Кулибали
23
Стринич
25
Аллан
17
Гамшик
21
Жоржиньо
10
Мертенс
9
Игуаин
7
Кальехон
18
Дионизи
10
Соддимо
10
Соддимо
18
Дионизи
7
Паганини
24
Тонев
24
Тонев
7
Паганини
69
Крагль
13
Чибса
13
Чибса
69
Крагль
17
Гамшик
15
Чалоба
15
Чалоба
17
Гамшик
7
Кальехон
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
7
Кальехон
9
Игуаин
11
Габбиадини
11
Габбиадини
9
Игуаин
Остались в запасе
Фрозиноне
Наполи
7
Алекссандро Фрара
ЦП
23
Лис Гомис
ВР
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
1
Никола Леали
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
5
Мирко Гори
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
7
Алекссандро Фрара
ЦП
23
Лис Гомис
ВР
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
1
Никола Леали
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
5
Мирко Гори
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Фрозиноне - Наполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Матуза
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 3
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