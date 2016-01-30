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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Фрозиноне
Рома - Фрозиноне: обзор матча 30 января 2016
Рома
30.01.2016, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 1
Завершен
Фрозиноне
18'
Р. Наингголан
48'
С. Эль-Шаарави
84'
М. Пьянич
24'
Д. Чиофани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Фрозиноне
90'
Замена
М. Киофани
️️️️
А. Рози
ГОЛ! 3:1!
М. Пьянич
Пас отдал
Ф. Тотти
84'
Замена
В. Ванкер
️️️️
М. Салах
83'
76'
Замена
Р. Гучер
️️️️
Р. Чибса
76'
Замена
Л. Паганини
️️️️
А. Фрара
Замена
Майкон
️️️️
Э. Жуканович
74'
64'
Желтая карточка
Ф. Дионизи
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Э. Джеко
60'
ГОЛ! 2:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Э. Жуканович
48'
Желтая карточка
К. Манолас
41'
24'
ГОЛ! 1:1!
Д. Чиофани
Пас отдал
Р. Чибса
ГОЛ! 1:0!
Р. Наингголан
18'
14'
Желтая карточка
А. Айети
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Фрозиноне
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Адриано Руссо
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
3-4-2-1
13
Щесны
87
Жуканович
22
Рюдигер
44
Манолас
44
Наингголан
20
Кейта
16
Де Росси
15
Пьянич
92
Эль-Шаарави
10
Салах
10
Джеко
4-4-2
1
Леали
15
Айети
20
Рози
20
Павлович
6
Бланчард
10
Соддимо
13
Чибса
23
Саммарко
7
Фрара
9
Чиофани
18
Дионизи
87
Жуканович
13
Майкон
13
Майкон
87
Жуканович
10
Салах
21
Ванкер
21
Ванкер
10
Салах
10
Джеко
10
Тотти
10
Тотти
10
Джеко
20
Рози
31
Киофани
31
Киофани
20
Рози
13
Чибса
27
Гучер
27
Гучер
13
Чибса
7
Фрара
7
Паганини
7
Паганини
7
Фрара
Остались в запасе
Рома
Фрозиноне
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
4
Адриано Руссо
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
4
Адриано Руссо
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Статистика матча Рома - Фрозиноне
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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