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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Милан
Фрозиноне - Милан: обзор матча 20 декабря 2015
Фрозиноне
20.12.2015, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 4
Завершен
Милан
19'
Д. Чиофани
84'
Ф. Дионизи
51'
И. Абате
55'
К. Бакка
77'
Алекс
90+3'
Д. Бонавентура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Милан
90'
+3
ГОЛ! 2:4!
Д. Бонавентура
Пас отдал
А. Поли
90'
Замена
А. Поли
️️️️
К. Бакка
Замена
С. Лонго
️️️️
М. Киофани
90'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Дионизи
Пас отдал
Д. Павлович
84'
80'
Замена
Л. Адриано
️️️️
М. Ньянг
77'
ГОЛ! 1:3!
Алекс
Пас отдал
М. Ньянг
76'
Желтая карточка
Д. Доннарумма
Замена
Р. Чибса
️️️️
М. Гори
72'
Желтая карточка
Д. Павлович
68'
Замена
Л. Паганини
️️️️
А. Тонев
63'
Желтая карточка
Л. Бланчард
62'
Желтая карточка
Ф. Дионизи
61'
61'
Желтая карточка
А. Романьоли
Желтая карточка
Д. Соддимо
56'
55'
ГОЛ! 1:2!
К. Бакка
Пас отдал
Д. Бонавентура
51'
ГОЛ! 1:1!
И. Абате
Пас отдал
К. Хонда
49'
Желтая карточка
М. Ньянг
Желтая карточка
А. Тонев
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Чиофани
Пас отдал
Ф. Дионизи
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Фрозиноне
1
Массимо Саппино
ВР
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
Милан
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-4-2
1
Леали
6
Бланчард
20
Павлович
23
Диаките
31
Киофани
24
Тонев
5
Гори
10
Соддимо
23
Саммарко
18
Дионизи
9
Чиофани
4-4-2
1
Доннарумма
20
Абате
26
Романьоли
33
Алекс
22
Де Шильо
7
Бонавентура
18
Монтоливо
3
Хонда
91
Бертолаччи
70
Бакка
99
Ньянг
5
Гори
13
Чибса
13
Чибса
5
Гори
31
Киофани
9
Лонго
9
Лонго
31
Киофани
24
Тонев
7
Паганини
7
Паганини
24
Тонев
70
Бакка
15
Поли
15
Поли
70
Бакка
99
Ньянг
4
Адриано
4
Адриано
99
Ньянг
Остались в запасе
Фрозиноне
Милан
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Фрозиноне - Милан
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Матуза
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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