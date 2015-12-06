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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Кьево
Фрозиноне - Кьево: обзор матча 06 декабря 2015
Фрозиноне
06.12.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 2
Завершен
Кьево
88'
А. Палоски (П)
90+3'
Р. Меджиорини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Кьево
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Р. Меджиорини
Пас отдал
А. Палоски
Замена
С. Лонго
️️️️
Д. Бертончини
90'
90'
Красная карточка
С. Пепе
90'
Желтая карточка
С. Пепе
Желтая карточка
М. Диаките
88'
88'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Палоски
82'
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
80'
Замена
Д. Пинци
️️️️
И. Радованович
Замена
Р. Гучер
️️️️
М. Гори
75'
68'
Замена
С. Пепе
️️️️
В. Бирса
Замена
М. Карлини
️️️️
Д. Соддимо
66'
58'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Р. Инглесе
46'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
33'
Желтая карточка
А. Палоски
Желтая карточка
Ф. Дионизи
27'
Желтая карточка
М. Гори
22'
16'
Желтая карточка
Н. Ригони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Фрозиноне
23
Лис Гомис
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-3-3
1
Леали
5
Бертончини
20
Павлович
23
Диаките
20
Рози
23
Саммарко
5
Гори
10
Соддимо
7
Паганини
9
Чиофани
18
Дионизи
4-2-2-2
1
Биццарри
3
Дайнелли
18
Гобби
5
Гамберини
29
Каччиаторе
16
Радованович
69
Ригони
56
Хетемай
23
Бирса
45
Инглесе
9
Палоски
10
Соддимо
29
Карлини
29
Карлини
10
Соддимо
5
Гори
27
Гучер
27
Гучер
5
Гори
5
Бертончини
9
Лонго
9
Лонго
5
Бертончини
23
Бирса
3
Пепе
3
Пепе
23
Бирса
16
Радованович
3
Пинци
3
Пинци
16
Радованович
45
Инглесе
69
Меджиорини
69
Меджиорини
45
Инглесе
Остались в запасе
Фрозиноне
Кьево
23
Лис Гомис
ВР
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
1
Массимо Саппино
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
1
Массимо Саппино
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Фрозиноне - Кьево
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Матуза
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