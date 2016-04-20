Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Сампдория
Сассуоло - Сампдория: обзор матча 20 апреля 2016
Сассуоло
20.04.2016, среда, 19:30
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 0
Завершен
Сампдория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Сампдория
Пенальти не реализован!
Д. Берарди
89'
88'
Желтая карточка
Н. Крстичич
Желтая карточка
Д. Берарди
81'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Л. Пеллегрини
77'
73'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Л. Муриэль
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
63'
57'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Р. Сориано
46'
Замена
М. Сильвестре
️️️️
Х. Корреа
Желтая карточка
Н. Сансоне
44'
Замена
А. Дункан
️️️️
Д. Бьондини
37'
Желтая карточка
П. Каннаваро
36'
Замена
М. Тротта
️️️️
Г. Дефрель
31'
27'
Вторая желтая
А. Раноккия
22'
Желтая карточка
А. Раноккия
19'
Желтая карточка
Додо
18'
Желтая карточка
М. Диаките
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
16
Додо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
20
Фернандо
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
21
Мануэль Феррини
ЦЗ
83
Патрик Корбелли
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
37
Жереми Бро
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Сампдория
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
15
Ачерби
28
Каннаваро
13
Пелузо
24
Врсалько
4
Маньянелли
8
Бьондини
11
Сансоне
7
Пеллегрини
94
Берарди
92
Дефрель
3-3-2-2
2
Вивиано
6
Кассани
13
Раноккия
23
Диаките
29
Де Сильвестри
20
Фернандо
16
Додо
21
Сориано
8
Баррето
32
Корреа
10
Муриэль
8
Бьондини
32
Дункан
32
Дункан
8
Бьондини
7
Пеллегрини
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
7
Пеллегрини
92
Дефрель
29
Тротта
29
Тротта
92
Дефрель
32
Корреа
26
Сильвестре
26
Сильвестре
32
Корреа
21
Сориано
7
Крстичич
7
Крстичич
21
Сориано
10
Муриэль
27
Квальярелла
27
Квальярелла
10
Муриэль
Остались в запасе
Сассуоло
Сампдория
21
Мануэль Феррини
ЦЗ
83
Патрик Корбелли
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
21
Мануэль Феррини
ЦЗ
83
Патрик Корбелли
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
21
Маттео Политано
ПВ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Сассуоло - Сампдория
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
Новости команд
Все
Сассуоло
Сампдория
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+