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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Фрозиноне
Палермо - Фрозиноне: обзор матча 12 декабря 2015
Палермо
12.12.2015, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
4 : 1
Завершен
Фрозиноне
5'
Э. Гольданига
17'
Ф. Васкес
60'
А. Трайковски
86'
А. Джилардино
24'
П. Саммарко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Фрозиноне
Желтая карточка
Д. Гонсалес
88'
Замена
С. Анджелкович
️️️️
О. Хильемарк
87'
ГОЛ! 4:1!
А. Джилардино
86'
83'
Замена
Р. Гучер
️️️️
А. Рози
Замена
Г. Бругман
️️️️
А. Трайковски
81'
78'
Замена
Н. Кастильо
️️️️
М. Гори
63'
Замена
А. Тонев
️️️️
Л. Паганини
ГОЛ! 3:1!
А. Трайковски
Пас отдал
И. Чочев
60'
Замена
А. Джилардино
️️️️
У. Джурджевич
45'
42'
Желтая карточка
М. Гори
Желтая карточка
У. Джурджевич
39'
39'
Желтая карточка
Л. Бланчард
34'
Желтая карточка
Д. Павлович
24'
ГОЛ! 2:1!
П. Саммарко
ГОЛ! 2:0!
Ф. Васкес
Пас отдал
И. Чочев
17'
ГОЛ! 1:0!
Э. Гольданига
Пас отдал
О. Хильемарк
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Александар Трайковски
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Палермо
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
57
Марко Тоскано
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Фрозиноне
23
Лис Гомис
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
3-4-1-2
70
Соррентино
18
Гольданига
21
Гонсалес
5
Струна
33
Лазаар
18
Яяло
18
Чочев
7
Хильемарк
20
Васкес
32
Джурджевич
7
Трайковски
4-3-3
1
Леали
20
Павлович
23
Диаките
20
Рози
6
Бланчард
23
Саммарко
5
Гори
10
Соддимо
18
Дионизи
9
Чиофани
7
Паганини
7
Хильемарк
4
Анджелкович
4
Анджелкович
7
Хильемарк
7
Трайковски
16
Бругман
16
Бругман
7
Трайковски
32
Джурджевич
19
Джилардино
19
Джилардино
32
Джурджевич
20
Рози
27
Гучер
27
Гучер
20
Рози
7
Паганини
24
Тонев
24
Тонев
7
Паганини
5
Гори
15
Кастильо
15
Кастильо
5
Гори
Остались в запасе
Палермо
Фрозиноне
57
Марко Тоскано
ЦП
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
23
Лис Гомис
ВР
7
Алекссандро Фрара
ЦП
1
Массимо Саппино
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Остались в запасе
57
Марко Тоскано
ЦП
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
23
Лис Гомис
ВР
7
Алекссандро Фрара
ЦП
1
Массимо Саппино
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Статистика матча Палермо - Фрозиноне
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Ренцо Барбера
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