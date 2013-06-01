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Энрике Де Лукас
Статистика
Энрике Де Лукас - статистика
Завершил карьеру
17 сентября 1978 (48)
#22 | Нападающий
174 см
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сельта
24
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
1 : 0
01.06.2013
Эспаньол
86' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Вальядолид
0 : 2
26.05.2013
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
1 : 0
12.05.2013
Сельта
54' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
1 : 3
08.05.2013
Атлетико
77' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Сельта
1 : 1
03.05.2013
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
0 : 1
27.04.2013
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Сельта
2 : 1
22.04.2013
Сарагоса
84' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Мальорка
1 : 0
15.04.2013
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
0 : 2
07.04.2013
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
2 : 2
30.03.2013
Барселона
69' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
3 : 1
16.03.2013
Сельта
1' - 56'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
1 : 2
10.03.2013
Реал
1' - 61'
30'
Испания. Примера, 26 тур
Севилья
4 : 1
05.03.2013
Сельта
75' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
2 : 1
24.02.2013
Гранада
65' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1 : 0
02.02.2013
Сельта
1' - 61'
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
1 : 1
26.01.2013
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Малага
1 : 1
20.01.2013
Сельта
58' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
1 : 0
12.01.2013
Сельта
59' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
3 : 1
06.01.2013
Вальядолид
87' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
1 : 0
22.12.2012
Сельта
85' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
0 : 1
18.12.2012
Бетис
85' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
1 : 0
09.12.2012
Сельта
61' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
1 : 1
02.12.2012
Леванте
1' - 66'
37'
Испания. Примера, 13 тур
Сарагоса
0 : 1
26.11.2012
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
1 : 1
18.11.2012
Мальорка
64' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 2
10.11.2012
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
3 : 1
03.11.2012
Сельта
68' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
1 : 1
27.10.2012
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Реал
2 : 0
20.10.2012
Сельта
77' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
2 : 0
05.10.2012
Севилья
83' - 90'
85'
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
2 : 1
15.09.2012
Сельта
62' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
2 : 0
01.09.2012
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.08.2012
Сельта
1' - 57'
49'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
0 : 1
18.08.2012
Малага
1' - 90'
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