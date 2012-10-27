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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Депортиво
Сельта - Депортиво: обзор матча 27 октября 2012
Сельта
27.10.2012, суббота, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
8'
М. Бермехо
29'
Х. Домингес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Депортиво
Желтая карточка
М. Крон-Дели
90'
90'
Замена
А. Сантуш
️️️️
Б. Гама
Замена
П. Чу-Юн
️️️️
Я. Аспас
84'
Замена
Тони
️️️️
А. Фернандес
81'
78'
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Х. Карлос Валерон
73'
Желтая карточка
Лауре
63'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Рики
Замена
С. Ллорка
️️️️
М. Бермехо
55'
53'
Желтая карточка
Х. Домингес
Вторая желтая
Г. Кабрал
51'
Желтая карточка
Г. Кабрал
48'
Желтая карточка
Б. Оубинья
42'
37'
Желтая карточка
К. Марчена
29'
ГОЛ! 1:1!
Х. Домингес
Пас отдал
Х. Карлос Валерон
11'
Желтая карточка
З. Каштру
ГОЛ! 1:0!
М. Бермехо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Хави Варас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
21
Айосе
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
21
Пицци
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
5
Самуэль Ллорка
ЦЗ
23
Кристиан Бустос
ЦП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
10
Тони
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-1-3-2
13
Варас
22
Кабрал
5
Туньез
3
Лаго
22
Мальо
4
Оубинья
7
Крон-Дели
17
Фернандес
14
Лопес
10
Аспас
9
Бермехо
4-3-2-1
1
Арансубиа
15
Лауре
83
Зе Каштру
24
Марчена
21
Айосе
16
Гама
4
Бергантиньос
28
Домингес
21
Валерон
21
Пицци
11
Рики
9
Бермехо
5
Ллорка
5
Ллорка
9
Бермехо
17
Фернандес
10
Тони
10
Тони
17
Фернандес
10
Аспас
30
Пак Чу-Юн
30
Пак Чу-Юн
10
Аспас
16
Гама
8
Сантуш
8
Сантуш
16
Гама
21
Валерон
17
Камуньяс
17
Камуньяс
21
Валерон
11
Рики
7
Оливейра
7
Оливейра
11
Рики
Остались в запасе
Сельта
Депортиво
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
23
Кристиан Бустос
ЦП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
Главный тренер
Пако Эррера
1
Герман Люкс
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
23
Кристиан Бустос
ЦП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
Главный тренер
Пако Эррера
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Сельта - Депортиво
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Балаидос
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