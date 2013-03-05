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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Сельта
Севилья - Сельта: обзор матча 05 марта 2013
Севилья
05.03.2013, вторник, 00:30
Испания. Примера, 26 тур
4 : 1
Завершен
Сельта
12'
А. Негредо
29'
А. Негредо
66'
Г. Медель
68'
А. Негредо
40'
А. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Сельта
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
А. Негредо
84'
81'
Замена
Р. Лаго
️️️️
К. Бельвис
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Ж. Кондогбиа
76'
75'
Замена
Э. Де Лукас
️️️️
А. Фернандес
ГОЛ! 4:1!
А. Негредо
68'
ГОЛ! 3:1!
Г. Медель
66'
60'
Замена
Д. Праньич
️️️️
Ф. Орельяна
Желтая карточка
И. Ракитич
54'
53'
Желтая карточка
Х. Кастро
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Ману
46'
40'
ГОЛ! 2:1!
А. Фернандес
Пас отдал
Я. Аспас
ГОЛ! 2:0!
А. Негредо
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Ману
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сельта
13
Хави Варас
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
17
Хави Эрвас
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
3-3-2-1-1
34
Бету
16
Навас
3
Наварро
17
Фасио
5
Морено
17
Медель
23
Коке
19
Кондогбиа
11
Ракитич
7
Ману
21
Негредо
4-1-2-1-2
13
Варас
16
Бельвис
22
Кабрал
15
Демидов
17
Кастро
4
Оубинья
14
Лопес
17
Фернандес
14
Орельяна
9
Бермехо
10
Аспас
19
Кондогбиа
23
Мадуро
23
Мадуро
19
Кондогбиа
7
Ману
19
Рейес
19
Рейес
7
Ману
21
Негредо
90
Диавара
90
Диавара
21
Негредо
14
Орельяна
32
Праньич
32
Праньич
14
Орельяна
16
Бельвис
3
Лаго
3
Лаго
16
Бельвис
17
Фернандес
22
Де Лукас
22
Де Лукас
17
Фернандес
Остались в запасе
Севилья
Сельта
17
Хави Эрвас
ЦП
25
Андрес Палоп
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Серхио Альварес
ВР
7
Джонатан Вила
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
17
Хави Эрвас
ЦП
25
Андрес Палоп
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
7
Джонатан Вила
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Севилья - Сельта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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