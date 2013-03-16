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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Сельта
Депортиво - Сельта: обзор матча 16 марта 2013
Депортиво
16.03.2013, суббота, 00:45
Испания. Примера, 28 тур
3 : 1
Завершен
Сельта
9'
Рики
64'
Силвиу
78'
Д. Саломау
80'
П. Чу-Юн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Сельта
90'
Желтая карточка
М. Крон-Дели
Замена
А. Бергантиньос
️️️️
Х. Карлос Валерон
86'
Желтая карточка
Пицци
82'
80'
ГОЛ! 3:1!
П. Чу-Юн
Пас отдал
М. Крон-Дели
79'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
А. Фернандес
ГОЛ! 3:0!
Д. Саломау
Пас отдал
Х. Карлос Валерон
78'
Замена
Д. Саломау
️️️️
Рики
77'
69'
Замена
П. Чу-Юн
️️️️
М. Бермехо
ГОЛ! 2:0!
Силвиу
64'
56'
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
Э. Де Лукас
Желтая карточка
А. Айтами
43'
29'
Красная карточка
Я. Аспас
14'
Желтая карточка
В. Демидов
ГОЛ! 1:0!
Рики
Пас отдал
Х. Карлос Валерон
9'
5'
Желтая карточка
А. Туньез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
21
Пицци
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Васкес
Сельта
13
Хави Варас
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
4-3-2-1
1
Арансубиа
28
Силвиу
24
Марчена
16
Айтами
19
Пабло
16
Гама
28
Домингес
21
Агилар
21
Пицци
21
Валерон
11
Рики
3-3-2-2
13
Варас
15
Демидов
3
Лаго
5
Туньез
17
Кастро
4
Оубинья
32
Праньич
17
Фернандес
22
Де Лукас
9
Бермехо
10
Аспас
21
Валерон
4
Бергантиньос
4
Бергантиньос
21
Валерон
11
Рики
17
Саломау
17
Саломау
11
Рики
17
Фернандес
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
17
Фернандес
22
Де Лукас
14
Орельяна
14
Орельяна
22
Де Лукас
9
Бермехо
30
Пак Чу-Юн
30
Пак Чу-Юн
9
Бермехо
Остались в запасе
Депортиво
Сельта
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Васкес
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
Главный тренер
Фернандо Васкес
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Депортиво - Сельта
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Риасор
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