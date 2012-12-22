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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Сельта
Атлетико - Сельта: обзор матча 22 декабря 2012
Атлетико
22.12.2012, суббота, 01:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
77'
Адриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Сельта
Вторая желтая
Ж. Миранда
86'
85'
Замена
Э. Де Лукас
️️️️
А. Фернандес
83'
Желтая карточка
Д. Вила
Желтая карточка
Р. Фалькао
82'
ГОЛ! 1:0!
Адриан
77'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Д. Сисма
76'
75'
Замена
Д. Вила
️️️️
Н. Инса
Замена
Адриан
️️️️
Д. Коста
72'
64'
Замена
М. Бермехо
️️️️
А. Лопес
62'
Желтая карточка
Х. Варас
Замена
К. Родригес
️️️️
Габи
59'
Желтая карточка
Ж. Миранда
55'
36'
Желтая карточка
А. Туньез
Желтая карточка
А. Туран
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
13
Хави Варас
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
30
Начо Инса
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
20
Адриан
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
7
Джонатан Вила
ЦЗ
23
Кристиан Бустос
ЦП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
10
Тони
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
4-4-2
1
Куртуа
5
Сисма
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
14
Габи
5
Тиагу
6
Коке
66
Туран
19
Коста
9
Фалькао
4-1-4-1
13
Варас
22
Мальо
22
Кабрал
5
Туньез
16
Бельвис
4
Оубинья
17
Фернандес
14
Лопес
7
Крон-Дели
30
Инса
10
Аспас
14
Габи
7
Родригес
7
Родригес
14
Габи
19
Коста
20
Адриан
20
Адриан
19
Коста
5
Сисма
14
Гарсия
14
Гарсия
5
Сисма
30
Инса
7
Вила
7
Вила
30
Инса
17
Фернандес
22
Де Лукас
22
Де Лукас
17
Фернандес
14
Лопес
9
Бермехо
9
Бермехо
14
Лопес
Остались в запасе
Атлетико
Сельта
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
23
Кристиан Бустос
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
Остались в запасе
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
23
Кристиан Бустос
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пако Эррера
Статистика матча Атлетико - Сельта
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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