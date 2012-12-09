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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Сельта
Атлетик - Сельта: обзор матча 09 декабря 2012
Атлетик
09.12.2012, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
33'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Сельта
Замена
Э. Ляпорт
️️️️
А. Эррера
90'
Замена
Г. Токеро
️️️️
М. Сусаета
86'
Желтая карточка
О. де Маркос
84'
83'
Желтая карточка
Б. Оубинья
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Гомес
76'
75'
Замена
Тони
️️️️
М. Бермехо
70'
Желтая карточка
А. Фернандес
61'
Замена
Э. Де Лукас
️️️️
Н. Инса
Желтая карточка
М. Сан Хосе
56'
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
И. Гомес
33'
17'
Желтая карточка
Н. Инса
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Сельта
13
Хави Варас
ВР
5
Андрес Туньез
ЦЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
30
Начо Инса
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
26
Игор Мартинес
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
30
Антон
ЦП
23
Кристиан Бустос
ЦП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
10
Тони
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
3-2-2-2
1
Ирайсос
45
Аморебиета
5
Экиза
22
Рамальо
18
Ортенече
18
де Маркос
14
Сусаета
21
Эррера
11
Гомес
20
Адурис
4-1-3-2
13
Варас
22
Мальо
7
Вила
3
Лаго
5
Туньез
4
Оубинья
30
Инса
17
Фернандес
7
Крон-Дели
9
Бермехо
10
Аспас
21
Эррера
14
Ляпорт
14
Ляпорт
21
Эррера
11
Гомес
10
Муньяин
10
Муньяин
11
Гомес
14
Сусаета
23
Токеро
23
Токеро
14
Сусаета
9
Бермехо
10
Тони
10
Тони
9
Бермехо
30
Инса
22
Де Лукас
22
Де Лукас
30
Инса
Остались в запасе
Атлетик
Сельта
1
Рауль Фернандес
ВР
39
Эрик Моран
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
30
Антон
ЦП
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
23
Кристиан Бустос
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
39
Эрик Моран
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
30
Антон
ЦП
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
23
Кристиан Бустос
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Пако Эррера
Статистика матча Атлетик - Сельта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Сан Мамес
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