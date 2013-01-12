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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Сельта
Эспаньол - Сельта: обзор матча 12 января 2013
Эспаньол
12.01.2013, суббота, 21:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
23'
С. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Сельта
Желтая карточка
Д. Колотто
84'
Замена
С. Лонго
️️️️
Симау
84'
Замена
Кристиан
️️️️
Х. Верду
77'
72'
Замена
П. Чу-Юн
️️️️
М. Бермехо
69'
Замена
Тони
️️️️
М. Крон-Дели
Желтая карточка
Р. Баэна
67'
Желтая карточка
Симау
65'
59'
Замена
Э. Де Лукас
️️️️
А. Фернандес
Желтая карточка
В. Санчес
47'
32'
Желтая карточка
А. Лопес
Желтая карточка
Х. Лопес
30'
ГОЛ! 1:0!
С. Гарсия
Пас отдал
К. Стуани
23'
Желтая карточка
Х. Форлин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
20
Симау
ЛП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Хоан Верду
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Сельта
13
Хави Варас
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
16
Кристиан
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
30
Начо Инса
ЦП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
10
Тони
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
3-4-1-2
1
Касилья
6
Капдевила
19
Колотто
18
Форлин
20
Симау
21
Лопес
15
Баэна
4
Санчес
25
Верду
9
Гарсия
7
Стуани
4-1-3-2
13
Варас
22
Кабрал
15
Демидов
3
Лаго
17
Кастро
4
Оубинья
17
Фернандес
14
Лопес
7
Крон-Дели
10
Аспас
9
Бермехо
25
Верду
16
Кристиан
16
Кристиан
25
Верду
20
Симау
9
Лонго
9
Лонго
20
Симау
7
Крон-Дели
10
Тони
10
Тони
7
Крон-Дели
17
Фернандес
22
Де Лукас
22
Де Лукас
17
Фернандес
9
Бермехо
30
Пак Чу-Юн
30
Пак Чу-Юн
9
Бермехо
Остались в запасе
Эспаньол
Сельта
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
30
Начо Инса
ЦП
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
Главный тренер
Пако Эррера
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Остались в запасе
30
Начо Инса
ЦП
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Пако Эррера
Статистика матча Эспаньол - Сельта
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Стейдж Фронт
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