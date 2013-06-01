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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Эспаньол
Сельта - Эспаньол: обзор матча 01 июня 2013
Сельта
01.06.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
16'
Н. Инса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Эспаньол
90'
+1
Вторая желтая
Х. Форлин
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
А. Фернандес
90'
Замена
Э. Де Лукас
️️️️
М. Крон-Дели
86'
81'
Замена
Кристиан
️️️️
Х. Верду
77'
Желтая карточка
Ф. Матьони
Замена
Л. Мадинда
️️️️
А. Лопес
72'
66'
Замена
К. Гомес
️️️️
В. Санчес
Желтая карточка
Б. Оубинья
65'
60'
Замена
Ф. Матьони
️️️️
Х. Лопес
29'
Желтая карточка
Х. Форлин
18'
Желтая карточка
С. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Н. Инса
Пас отдал
Я. Аспас
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
30
Начо Инса
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
20
Симау
ЛП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Тони
ЦФ
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
2
Фелипе Матьони
ПЗ
16
Кристиан
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
34
Давид Кубильяс
ЦФ
4-1-4-1
36
Бланко
16
Бельвис
3
Лаго
5
Туньез
22
Кабрал
4
Оубинья
30
Инса
17
Фернандес
14
Лопес
7
Крон-Дели
10
Аспас
4-3-1-2
1
Касилья
5
Родригес
18
Форлин
19
Колотто
6
Капдевила
21
Лопес
4
Санчес
20
Симау
25
Верду
9
Гарсия
7
Стуани
7
Крон-Дели
22
Де Лукас
22
Де Лукас
7
Крон-Дели
14
Лопес
8
Мадинда
8
Мадинда
14
Лопес
17
Фернандес
14
Орельяна
14
Орельяна
17
Фернандес
25
Верду
16
Кристиан
16
Кристиан
25
Верду
21
Лопес
2
Матьони
2
Матьони
21
Лопес
4
Санчес
6
Гомес
6
Гомес
4
Санчес
Остались в запасе
Сельта
Эспаньол
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
Главный тренер
Абель Ресино
34
Давид Кубильяс
ЦФ
1
Херман Парреньо
ВР
15
Рауль Баэна
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
Остались в запасе
34
Давид Кубильяс
ЦФ
1
Херман Парреньо
ВР
15
Рауль Баэна
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Сельта - Эспаньол
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Балаидос
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