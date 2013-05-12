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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Сельта
Бетис - Сельта: обзор матча 12 мая 2013
Бетис
12.05.2013, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
68'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Сельта
82'
Замена
Д. Праньич
️️️️
Х. Кастро
Желтая карточка
Хуанкар
80'
75'
Замена
Тони
️️️️
Р. Лаго
Замена
Паулао
️️️️
Марио
70'
Желтая карточка
Р. Кастро
69'
Желтая карточка
А. Вадильо
69'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кастро
Пас отдал
Х. Чика
68'
66'
Желтая карточка
Д. Вила
Замена
А. Вадильо
️️️️
Хуанкар
59'
54'
Замена
Э. Де Лукас
️️️️
Ф. Орельяна
Замена
С. Севилья
️️️️
Н. Игьебор
54'
Желтая карточка
А. Амайя
51'
42'
Желтая карточка
Х. Кастро
23'
Желтая карточка
Н. Инса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Сельта
13
Хави Варас
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
30
Начо Инса
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Бетис
31
Фабри
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
30
Ноно
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
10
Тони
ЦФ
4-4-2
13
Адриан
23
Начо
4
Амайя
3
Марио
2
Чика
7
Эчебаррия
27
Хуанкар
40
Игьебор
8
Матилья
24
Кастро
11
Пабон
4-1-3-1-1
13
Варас
7
Вила
5
Туньез
3
Лаго
17
Кастро
4
Оубинья
30
Инса
7
Крон-Дели
17
Фернандес
14
Орельяна
10
Аспас
3
Марио
3
Паулао
3
Паулао
3
Марио
40
Игьебор
8
Севилья
8
Севилья
40
Игьебор
27
Хуанкар
14
Вадильо
14
Вадильо
27
Хуанкар
3
Лаго
10
Тони
10
Тони
3
Лаго
17
Кастро
32
Праньич
32
Праньич
17
Кастро
14
Орельяна
22
Де Лукас
22
Де Лукас
14
Орельяна
Остались в запасе
Бетис
Сельта
31
Фабри
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
30
Ноно
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
36
Рубен Бланко
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
30
Ноно
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Бетис - Сельта
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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