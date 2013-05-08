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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетико
Сельта - Атлетико: обзор матча 08 мая 2013
Сельта
08.05.2013, среда, 21:30
Испания. Примера, 36 тур
1 : 3
Завершен
Атлетико
84'
А. Фернандес
47'
Д. Коста
66'
Хуанфран
86'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Атлетико
86'
ГОЛ! 1:3!
Р. Фалькао
Пас отдал
К. Родригес
ГОЛ! 1:2!
А. Фернандес
84'
Замена
Э. Де Лукас
️️️️
М. Бермехо
77'
75'
Замена
К. Родригес
️️️️
Коке
68'
Замена
А. Туран
️️️️
Д. Коста
66'
ГОЛ! 0:2!
Хуанфран
Пас отдал
Д. Коста
Замена
М. Бермехо
️️️️
Х. Кастро
65'
60'
Желтая карточка
Тиагу
57'
Желтая карточка
Габи
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
А. Лопес
54'
47'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
Пас отдал
Ж. Миранда
46'
Замена
Тиагу
️️️️
М. Суарес
Желтая карточка
Р. Лаго
44'
33'
Желтая карточка
Д. Годин
Желтая карточка
Х. Кастро
26'
23'
Желтая карточка
М. Суарес
Желтая карточка
А. Лопес
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Хави Варас
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
30
Начо Инса
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-1-4-1
13
Варас
17
Кастро
3
Лаго
7
Вила
5
Туньез
4
Оубинья
30
Инса
14
Лопес
17
Фернандес
7
Крон-Дели
10
Аспас
3-2-2-3
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
16
Луис
6
Коке
14
Габи
20
Адриан
19
Коста
9
Фалькао
Бермехо
22
Де Лукас
22
Де Лукас
Бермехо
14
Лопес
14
Орельяна
14
Орельяна
14
Лопес
17
Кастро
9
Бермехо
9
Бермехо
17
Кастро
6
Коке
7
Родригес
7
Родригес
6
Коке
4
Суарес
5
Тиагу
5
Тиагу
4
Суарес
19
Коста
66
Туран
66
Туран
19
Коста
Остались в запасе
Сельта
Атлетико
36
Рубен Бланко
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Сельта - Атлетико
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Балаидос
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