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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал
Сельта - Реал: обзор матча 10 марта 2013
Сельта
10.03.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 2
Завершен
Реал
63'
Я. Аспас
61'
К. Роналду
72'
К. Роналду (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Реал
Замена
П. Чу-Юн
️️️️
М. Крон-Дели
81'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Роналду
Желтая карточка
Х. Варас
71'
66'
Замена
Кака
️️️️
Х. Кальехон
66'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
ГОЛ! 1:1!
Я. Аспас
Пас отдал
А. Фернандес
63'
Замена
М. Бермехо
️️️️
Э. Де Лукас
61'
61'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Кальехон
Замена
Д. Праньич
️️️️
А. Лопес
55'
Травма
А. Лопес
53'
46'
Замена
Х. Алонсо
️️️️
С. Хедира
42'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Желтая карточка
Э. Де Лукас
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Хави Варас
ВР
3
Роберто Лаго
ЛЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
17
Хонни Кастро
ПЗ
22
Энрике Де Лукас
ЛВ
4
Борха Оубинья
(К)
ОП
14
Алекс Лопес
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
АП
17
Аугусто Фернандес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
(К)
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-3-1
13
Варас
3
Лаго
5
Туньез
15
Демидов
17
Кастро
4
Оубинья
14
Лопес
22
Де Лукас
7
Крон-Дели
17
Фернандес
10
Аспас
4-2-2-2
13
Лопес
2
Эссьен
39
Альбиоль
3
Пепе
12
Марсело
10
Модрич
28
Хедира
7
Кальехон
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
14
Лопес
32
Праньич
32
Праньич
14
Лопес
22
Де Лукас
9
Бермехо
9
Бермехо
22
Де Лукас
7
Крон-Дели
30
Пак Чу-Юн
30
Пак Чу-Юн
7
Крон-Дели
28
Хедира
3
Алонсо
3
Алонсо
28
Хедира
7
Кальехон
10
Кака
10
Кака
7
Кальехон
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
Остались в запасе
Сельта
Реал
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Абель Ресино
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сельта - Реал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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