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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Сельта
Вальядолид - Сельта: обзор матча 26 мая 2013
Вальядолид
26.05.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 37 тур
0 : 2
Завершен
Сельта
28'
Г. Кабрал
56'
Я. Аспас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Сельта
81'
Замена
Л. Мадинда
️️️️
А. Лопес
68'
Желтая карточка
Б. Оубинья
64'
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
А. Фернандес
Замена
Х. Руэда
️️️️
Э. Серену
62'
61'
Желтая карточка
Г. Кабрал
56'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Я. Аспас
Желтая карточка
М. Валиенте
55'
Желтая карточка
Л. Састре
50'
Замена
А. Буэно
️️️️
Д. Ларссон
46'
Замена
Л. Састре
️️️️
А. Рубио
46'
44'
Замена
Р. Бланко
️️️️
Х. Варас
Желтая карточка
А. Рубио
33'
28'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кабрал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
20
Виктор Перес
ОП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
9
Манушу
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Сельта
13
Хави Варас
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
30
Начо Инса
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
18
Хесус Руэда
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
7
Омар
ЦП
27
Лоло
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
5
Самуэль Ллорка
ЦЗ
30
Антон
ЦП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Тони
ЦФ
4-1-3-2
25
Хименес
17
Пенья
4
Валиенте
5
Серену
2
Рукавина
20
Перес
20
Эберт
18
Рубио
10
Гонсалес
12
Ларссон
9
Манушу
4-1-4-1
13
Варас
22
Кабрал
3
Лаго
5
Туньез
16
Бельвис
4
Оубинья
7
Крон-Дели
17
Фернандес
14
Лопес
30
Инса
10
Аспас
5
Серену
18
Руэда
18
Руэда
5
Серену
18
Рубио
22
Састре
22
Састре
18
Рубио
12
Ларссон
19
Буэно
19
Буэно
12
Ларссон
13
Варас
36
Бланко
36
Бланко
13
Варас
14
Лопес
8
Мадинда
8
Мадинда
14
Лопес
17
Фернандес
14
Орельяна
14
Орельяна
17
Фернандес
Остались в запасе
Вальядолид
Сельта
27
Лоло
ЦФ
25
Дани Эрнандес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Омар
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
10
Тони
ЦФ
30
Антон
ЦП
5
Самуэль Ллорка
ЦЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
27
Лоло
ЦФ
25
Дани Эрнандес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Омар
ЦП
Остались в запасе
10
Тони
ЦФ
30
Антон
ЦП
5
Самуэль Ллорка
ЦЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Вальядолид - Сельта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Хосе Соррилья
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