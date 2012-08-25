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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Сельта
Реал Сосьедад - Сельта: обзор матча 25 августа 2012
Реал Сосьедад
25.08.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 2 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
53'
И. Агиррече
61'
И. Агиррече
49'
Э. Де Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Сельта
Желтая карточка
М. Бергара
90'
Желтая карточка
А. Гризманн
87'
Замена
Г. Элустондо
️️️️
И. Агиррече
83'
82'
Замена
Ж. Томас
️️️️
Б. Оубинья
79'
Желтая карточка
А. Лопес
73'
Замена
К. Бельвис
️️️️
Р. Лаго
Замена
Г. Кастро
️️️️
К. Вела
65'
64'
Желтая карточка
У. Мальо
Желтая карточка
К. Вела
62'
ГОЛ! 2:1!
И. Агиррече
61'
Замена
Р. Пардо
️️️️
А. Ильярраменди
59'
57'
Замена
Н. Инса
️️️️
Э. Де Лукас
ГОЛ! 1:1!
И. Агиррече
Пас отдал
А. Гризманн
53'
49'
ГОЛ! 0:1!
Э. Де Лукас
Пас отдал
Я. Аспас
Желтая карточка
А. Ильярраменди
38'
Желтая карточка
И. Ансотеги
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЛП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
10
Карлос Вела
ПП
9
Иманол Агиррече
ЛФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Сельта
13
Хави Варас
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
30
Начо Инса
ЦП
10
Тони
ЦФ
13
Жоан Томас
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
4-4-2
1
Браво
3
де ла Белья
15
Ансотеги
3
Гонсалес
22
Эстрада
5
Бергара
14
Ильярраменди
10
Прието
10
Вела
9
Агиррече
7
Гризманн
4-1-4-1
13
Варас
22
Мальо
5
Туньез
22
Кабрал
3
Лаго
4
Оубинья
17
Фернандес
22
Де Лукас
7
Крон-Дели
14
Лопес
10
Аспас
14
Ильярраменди
14
Пардо
14
Пардо
14
Ильярраменди
9
Агиррече
6
Элустондо
6
Элустондо
9
Агиррече
10
Вела
5
Кастро
5
Кастро
10
Вела
22
Де Лукас
30
Инса
30
Инса
22
Де Лукас
3
Лаго
16
Бельвис
16
Бельвис
3
Лаго
4
Оубинья
13
Томас
13
Томас
4
Оубинья
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Сельта
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
7
Джонатан Вила
ЦЗ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
21
Диего Ифран
ЦФ
Остались в запасе
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
7
Джонатан Вила
ЦЗ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Пако Эррера
Статистика матча Реал Сосьедад - Сельта
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Реале Арена
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