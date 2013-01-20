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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Сельта
Малага - Сельта: обзор матча 20 января 2013
Малага
20.01.2013, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
37'
М. Демичелис
76'
А. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Сельта
90'
Желтая карточка
К. Бельвис
87'
Замена
К. Бельвис
️️️️
Я. Аспас
81'
Желтая карточка
Р. Лаго
81'
Замена
М. Бермехо
️️️️
А. Лопес
Замена
Дуда
️️️️
Иско
81'
Желтая карточка
М. Демичелис
80'
76'
ГОЛ! 1:1!
А. Фернандес
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Д. Буонанотте
67'
Желтая карточка
Д. Буонанотте
61'
Замена
Х. Савиола
️️️️
Р. Санта Крус
60'
58'
Замена
Э. Де Лукас
️️️️
Н. Инса
42'
Желтая карточка
Я. Аспас
37'
Желтая карточка
Х. Варас
ГОЛ! 1:0!
М. Демичелис
Пас отдал
Р. Санта Крус
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
22
Иско
АП
30
Диего Буонанотте
АП
17
Хоакин
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Сельта
13
Хави Варас
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
30
Начо Инса
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
10
Тони
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
4-2-3-1
13
Кабальеро
18
Монреаль
20
Санчес
3
Велигтон
2
Демичелис
28
Тулалан
16
Итурра
22
Иско
30
Буонанотте
17
Хоакин
24
Санта Крус
4-1-4-1
13
Варас
22
Кабрал
15
Демидов
3
Лаго
17
Кастро
4
Оубинья
17
Фернандес
7
Крон-Дели
14
Лопес
30
Инса
10
Аспас
22
Иско
17
Дуда
17
Дуда
22
Иско
30
Буонанотте
20
Портильо
20
Портильо
30
Буонанотте
24
Санта Крус
16
Савиола
16
Савиола
24
Санта Крус
10
Аспас
16
Бельвис
16
Бельвис
10
Аспас
30
Инса
22
Де Лукас
22
Де Лукас
30
Инса
14
Лопес
9
Бермехо
9
Бермехо
14
Лопес
Остались в запасе
Малага
Сельта
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
7
Джонатан Вила
ЦЗ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Остались в запасе
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
7
Джонатан Вила
ЦЗ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Статистика матча Малага - Сельта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Ла Росаледа
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