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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Сельта
Реал - Сельта: обзор матча 20 октября 2012
Реал
20.10.2012, суббота, 20:00
Испания. Примера, 8 тур
2 : 0
Завершен
Сельта
11'
Г. Игуаин
67'
К. Роналду (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Сельта
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
85'
78'
Желтая карточка
Р. Лаго
77'
Замена
Э. Де Лукас
️️️️
А. Фернандес
Желтая карточка
С. Рамос
76'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
М. Озил
72'
Желтая карточка
И. Касильяс
69'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Роналду
67'
66'
Желтая карточка
Г. Кабрал
59'
Замена
П. Чу-Юн
️️️️
Я. Аспас
Желтая карточка
Х. Алонсо
54'
52'
Замена
М. Бермехо
️️️️
К. Бустос
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Кака
46'
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Кака
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
2
Майкл Эссьен
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Кака
ЛП
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
3
Роберто Лаго
ЛЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Алекс Лопес
ЛП
23
Кристиан Бустос
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
АП
4
Борха Оубинья
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
17
Аугусто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Реал
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Сельта
13
Хави Варас
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
5
Самуэль Ллорка
ЦЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
10
Тони
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Касильяс
2
Эссьен
3
Пепе
19
Варан
93
Рамос
3
Алонсо
10
Кака
10
Модрич
10
Озил
9
Игуаин
7
Роналду
4-3-1-2
1
Альварес
22
Мальо
5
Туньез
22
Кабрал
3
Лаго
4
Оубинья
23
Бустос
14
Лопес
7
Крон-Дели
17
Фернандес
10
Аспас
10
Кака
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Кака
10
Озил
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Озил
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
17
Фернандес
22
Де Лукас
22
Де Лукас
17
Фернандес
23
Бустос
9
Бермехо
9
Бермехо
23
Бустос
10
Аспас
30
Пак Чу-Юн
30
Пак Чу-Юн
10
Аспас
Остались в запасе
Реал
Сельта
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
10
Тони
ЦФ
5
Самуэль Ллорка
ЦЗ
13
Хави Варас
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
Главный тренер
Пако Эррера
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
Остались в запасе
10
Тони
ЦФ
5
Самуэль Ллорка
ЦЗ
13
Хави Варас
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Пако Эррера
Статистика матча Реал - Сельта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ Плюс Футбол 2" 19:55 (прямая)
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